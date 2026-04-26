El rumor sobre un nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2 toma fuerza y apuntaría a una revelación muy pronto

Un insider asegura que el proyecto es real y que su anuncio podría llegar en cualquier momento.

Los rumores sobre el regreso de una franquicia clásica de Nintendo vuelven a encender la conversación entre fans. Esta vez, todo gira en torno a Star Fox, una serie querida que lleva tiempo sin una entrega. Aunque la compañía japonesa mantiene silencio, nuevas declaraciones alimentan la expectativa.

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El insider NateTheHate compartió información que ha llamado la atención. Según sus palabras, existe un proyecto en desarrollo para Star Fox que llegaría a Nintendo Switch 2. Incluso asegura que su revelación estaba planeada para este mismo mes.

Un rumor que gana respaldo dentro de la industria

En una publicación dentro de ResetEra, NateTheHate dejó claro que confía plenamente en la existencia del proyecto. Comentó que tiene “cero dudas” sobre su legitimidad. También mencionó que otros medios y periodistas han respaldado esta información.

Entre ellos destaca VGC, además de un periodista francés que coincide con la posible ventana de anuncio. Ahora, todo apunta a que el juego podría mostrarse en junio, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Nintendo.

El insider explicó que si el anuncio no ocurre este mes, no significa que el proyecto sea falso. Según él, se trataría de un ajuste en la estrategia de marketing, algo que suele ser común en la industria, sobre todo en lanzamientos importantes.

Nintendo podría estar moviendo sus piezas con cuidado

NateTheHate también aprovechó para responder a quienes dudan de su información. Recordó el caso de Splatoon Raiders, donde muchos no creían en su existencia poco antes de que él hablara del tema. Su comentario sugiere que situaciones similares podrían repetirse.

El contexto actual favorece este tipo de movimientos. Nintendo necesita fortalecer su catálogo en Switch 2 y un regreso de Star Fox encajaría perfecto en esta etapa.

Por ahora, todo queda en el terreno del rumor, pero la coincidencia entre varias fuentes le da más peso a la información. Los fans de la saga, sin duda, estarán atentos a cualquier anuncio en los próximos días.

¿Te gustaría ver el regreso de Star Fox en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Nintendo realmente está preparando un gran anuncio para junio? Cuéntanos en los comentarios.

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