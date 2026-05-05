El Steam Controller se agota de inmediato y los estafadores ya lo revenden por casi $400 USD en Internet

Valve reconoció que el mando se agotó “más rápido de lo previsto” y prometió que ya trabaja para reponer el stock

El Steam Controller se anunció por primera vez en 2025 junto al Steam Frame y Steam Machine, los nuevos dispositivos que forman parte de la próxima alineación de hardware de Valve. Este nuevo mando se lanzó a principios de esta semana, pero tristemente los revendedores ya hicieron de las suyas.

Para aquellos que lo desconocen, es preciso recordar que este control tendrá mejoras y características únicas que hacen que sea un modelo superior a los mandos tradicionales de consolas. Por ejemplo, incluye la tecnología TMR de última generación, que reduce el desgaste y, en consecuencia, la posibilidad de que aparezca drift.

Este nuevo periférico atrajo las miradas de los jugadores de PC, pero lamentablemente el inventario se agotó casi al instante. Y como era de esperar, los estafadores y acaparadores entraron en escena y ya revenden el artículo a precios exorbitantes en tiendas de Internet.

Video relacionado: ¿Steam se apoderará de la industria?

El Steam Controller se revende en eBay por hasta $399 USD

Tras una breve filtración, Valve confirmó a finales de abril que su nuevo control para videojuegos debutaría el 4 de mayo a las 10:00: AM, hora del Pacífico. Para comprarlo, las personas interesadas debían dirigirse a la tienda oficial de Steam, lo que significa que no se distribuyó stock en otros establecimientos minoristas.

Según los informes, el Steam Controller se agotó en pocos minutos en Estados Unidos y Reino Unido. Se espera que Valve eventualmente reponga el inventario, pero los estafadores de Internet ya intentan crear oportunidades de negocio con la escasez.

Tal como informan los propios usuarios en redes sociales y foros, en plataformas como eBay ya es posible encontrar un sinfín de ofertas de reventa. En Reino Unido, por ejemplo, una persona ofrece el control a cambio de £250 GBP, un aumento considerable al considerar que el costo oficial en aquella región es de £85 GBP.

El Steam Controller ya se revende a precios ridículos en eBay y otras tiendas en línea

La situación es incluso peor en Estados Unidos, donde el Steam Controller se vende a precios exorbitantes que oscilan entre los $200 y $250 USD. Incluso un estafador ofrece el mando por la gran suma de $399 USD. Para contextualizar, el precio oficial en aquel país es de $99 USD, por lo que hablamos de incrementos de hasta 300%.

Por supuesto, recomendamos abstenerse de comprar el control en plataformas como eBay. Además de impulsar el negocio de la reventa, los clientes no reciben alguna garantía y es altamente probable que caigan en algún engaño que les haga perder mucho dinero. Por ello, la mejor opción es adquirir el producto mediante los canales oficiales.

Valve reconoce la falta de inventario y promete abordar el problema

Aunque este tipo de situaciones siempre son lamentables, ciertamente ya dejaron de ser sorprendentes. Y es que, en los últimos años, prácticamente cualquier lanzamiento de hardware de alto perfil se ha visto envuelto en polémicas de especulación, escasez y, por supuesto, reventa. Parece que Valve no tomó las medidas pertinentes.

En una publicación en Bluesky, la compañía reconoció que “el Steam Controller se agotó antes de lo previsto”. Además de lamentar la falta de inventario, aseguró que “trabajan para reponer el stock” y prometió que pronto brindarán más información sobre la fecha prevista de entrega.

Muchos fanáticos temían esta situación cuando Valve reveló que no habría pedidos anticipados. La comunidad también lamentó que la empresa se abstuviera de reconocer el problema de la especulación y la reventa.

Valve reconoce que el Steam Controller se vendió más rápido de lo previsto

Pero cuéntanos, ¿conseguiste el mando antes de que se agotara? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre el Steam Controller si visitas esta página.

Video relacionado: Steam Machine regresa; ¿Valve aprendió de sus errores?

Fuente