El terror más incómodo llega a consolas: Tsugunohi: The Chamber of Phantom Name ya está disponible en PS4 y Switch

El inquietante juego de horror en desplazamiento lateral apuesta por lo simple para ponerte los nervios de punta.

El género de terror tiene muchas formas de asustar, pero algunas de las más efectivas llegan cuando menos lo esperas. Esa sensación de incomodidad constante, donde algo no cuadra, puede ser más poderosa que cualquier susto repentino. Ahora, una propuesta que juega justo con esa idea acaba de dar el salto a consolas.

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Después de un tiempo disponible en PC, una nueva experiencia inquietante ya se puede disfrutar en más plataformas. Y sí, su propuesta es tan simple como perturbadora. Nos referimos a Tsugunohi: The Chamber of Phantom Name.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Un horror que avanza paso a paso

Tsugunohi: The Chamber of Phantom Name ya está disponible en PS4 y Nintendo Switch, gracias a Vaka Game Magazine y el desarrollador ImCyan. Cabe mencionar que este título debutó originalmente el 18 de abril de 2025 en PC, a través de Steam y desde entonces llamó la atención por su estilo minimalista y su forma de construir tensión.

La propuesta es clara: avanzar hacia la izquierda. Eso es todo. No hay mecánicas complejas ni controles complicados. Sin embargo, ese enfoque es justo lo que permite que el terror crezca poco a poco. Cada paso que das transforma lo cotidiano en algo inquietante. El entorno cambia lentamente y lo familiar comienza a sentirse extraño.

La historia sigue a Kana Sakuragi, una joven recién graduada que inicia una nueva etapa en su vida. Su nuevo hogar es la “Akembara House”, una casa renovada que parece perfecta al inicio. Conforme pasan las noches, la tranquilidad desaparece y fenómenos extraños comienzan a ocurrir. Entre caseros sospechosos, entidades misteriosas y objetos perturbadores como origamis inquietantes, la protagonista se enfrenta a una pregunta constante: ¿qué es real?

Una saga con identidad propia

La serie Tsugunohi se ha ganado un lugar especial dentro del terror indie. Su sello es claro: una progresión lenta hacia el miedo absoluto. El creador ImCyan ha perfeccionado esta fórmula durante años. Su enfoque se centra en transformar actividades cotidianas, como caminar al trabajo, en experiencias cada vez más perturbadoras.

En lugar de depender de sustos fáciles, estos juegos construyen una atmósfera pesada que se queda contigo incluso después de jugar. Con esta entrega, la saga busca llevar esa sensación a otro nivel, manteniendo su esencia intacta.

¿Te animarás a probar un juego donde lo más simple puede volverse aterrador? ¿Crees que este tipo de horror lento es más efectivo que los sustos tradicionales? Cuéntanos en los comentarios.

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