ELDEN RING para Nintendo Switch 2 será muy costoso: la versión física incluye una Game-Key Card y será necesario descargar el juego

El videojuego de FromSoftware sigue sin fecha de lanzamiento para la consola híbrida, pero ya se reveló el supuesto precio oficial

Nintendo Switch 2 está por cumplir su primer aniversario, y podemos decir que ya tiene un catálogo de juegos first-party y de terceros bastante robusto y atractivo; sin embargo, uno de los títulos más esperados por los fans aún brilla por su ausencia: ELDEN RING, el aclamado soulslike de fantasía oscura.

El port para la consola híbrida del sandbox de FromSoftware se retrasó debido a que las primeras presentaciones mostraron una calidad desigual y no cumplieron con las expectativas del público. Se espera que el lanzamiento esté relativamente cerca, pero un nuevo hallazgo preocupó a los fans que planean comprar la edición física.

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Port para Nintendo Switch 2 de ELDEN RING costará $80 USD en físico

En definitiva, el precio de los juegos ha sido un tema controversial desde los últimos meses. El Nintendo Switch 2 avivó la conversación a inicios del año pasado al revelarse que Mario Kart World tendría un costo de $80 USD, lo que en aquel entonces marcó un nuevo precedente para la industria. Otros títulos también debutaron con el mismo valor.

Ahora, ELDEN RING se suma a la controversia. Aunque la fecha de lanzamiento oficial del port aún es un completo misterio, recientemente se dio a conocer que ya están disponibles las preórdenes en Amazon. De esta manera, la comunidad descubrió que, aparentemente, la versión física costará $79.99 USD.

Las reservas aún no están abiertas en la eShop del Nintendo Switch 2, por lo que se desconoce cuál será el precio de la edición digital.

Naturalmente, el costo generó una fuerte reacción por parte del público. Recordemos que ELDEN RING debutó originalmente en 2022, y a menudo es posible adquirirlo de forma económica en PlayStation, Xbox y PC gracias a descuentos de tiempo limitado. Muchos fanáticos critican que el soulslike se venda a costo de novedad.

ELDEN RING: Tarnished Edition en Nintendo Switch 2 costaría $80 USD, al menos en su versión física

Eso sí, hay que matizar la información. Lo que pasa es que la versión que debutará para Nintendo Switch 2 es la Tarnished Edition, que también incluye la exitosa y popular expansión SHADOW OF THE ERDTREE junto a otras novedades. Así pues, el costo de $80 USD tiene justificación y se alinea con lo que se observa en otras plataformas.

Recordemos que, en marzo, Nintendo cambió su estrategia y ahora los títulos físicos serán más caros que los digitales. El próximo videojuego de Yoshi será uno de los primeros lanzamientos que estará sujeto a este nuevo modelo, pues su versión en cartucho costará $70 USD y la de la eShop se venderá a cambio de $60 USD.

Se desconoce si también existirá una disparidad entre los precios de las ediciones físicas y digitales de ELDEN RING. Deberemos esperar a que FromSoftware se pronuncie al respecto para obtener una respuesta.

ELDEN RING será una Game-Key Card

Al margen del precio de $80 USD, otro hallazgo atrajo la mirada de la comunidad y generó una gran controversia. Según la imagen que aparece en Amazon, la versión física de ELDEN RING para Nintendo Switch 2 incluirá una Game-Key Card, que sólo sirve como una llave de autentificación.

En esencia, el cartucho estará virtualmente vacío y será necesario descargar la mayoría del contenido a través de Internet. Este sistema divide las opiniones de la comunidad, pues tanto jugadores como desarrolladores consideran que es un duro golpe a la preservación del medio.

Aunque las Game-Key Cards son objeto de estudio y críticas, algunos estudios ya defendieron su implementación bajo el argumento de que el Nintendo Switch 2 lee más rápido la información de esas tarjetas en comparación con los datos de los cartuchos tradicionales. Así pues, parece que son un mal necesario.

La versión física de ELDEN RING para Nintendo Switch 2 incluirá una Game-Key Card, lo que significa que será necesario descargar el juego digital

El port de ELDEN RING sigue sin fecha de lanzamiento, pero se espera que debute a finales de 2026. Reportes señalan que FromSoftware mejoró considerablemente el desempeño técnico tras la reacción negativa de los fans.

Pero dinos, ¿estarías dispuesto a pagar $80 USD por el juego de 2022 y su DLC? ¿Te molesta que sea una Game-Key Card? Déjanos leerte en los comentarios.

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