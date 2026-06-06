PlayStation y Bungie trabajan a marchas forzadas para que Marathon se mantenga a flote y no se hunda en su Temporada 2. Para lograrlo, el shooter de extracción fue free-to-play durante algunos días y hubo resultados positivos. Ahora, las compañías regalarán copias del juego, pero no por gusto.

Lo que pasa es que PlayStation cometió un error en su tienda y diversos jugadores adquirieron la edición Deluxe del shooter con un descuento bastante atractivo. El problema es que adquirirlo de esta forma no daba acceso al juego base, sino sólo contenido cosmético y otro tipo de complementos.

Ante esto, la comunidad empezó a pedir reembolsos, pues era necesario comprar el juego aparte para acceder al contenido extra luego del periodo free-to-play. Sorpresivamente, PlayStation tomó una decisión inesperada y ofrecerá Marathon gratis a los usuarios afectados por este error.

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PlayStation aclara una polémica de Marathon que afectó a muchos jugadores

Durante los días de juego gratuito, PlayStation ofreció una oferta que resultó irresistible para muchos jugadores. La edición Deluxe de Marathon se vendió momentáneamente por sólo $14 USD, cuando el precio oficial del juego es de $39.99 USD. Muchos aprovecharon la oportunidad creyendo que estaban adquiriendo el shooter y su contenido adicional, pero estaban equivocados.

Lo que pasa es que la edición Deluxe tenía un precio tan atractivo ya que no incluía el juego base, es decir, era puro contenido adicional. Al percatarse del error, PlayStation aclaró que el acceso a Marathon se revocaría después del periodo free-to-play, incluyendo a los jugadores que habían comprado dicha edición.

Fue entonces que muchos jugadores decepcionados empezaron a pedir reembolsos para recuperar sus $14 USD, pues de lo contrario era necesario adquirir Marathon a precio completo para poder usar el contenido.

Luego de recibir una oleada de críticas y crear más problemas para Marathon, la compañía puso una advertencia en la PlayStation Store para evitar que más jugadores se confundieran y creyeran que estaban comprando el shooter por un precio de ganga.

Un error en tienda de PlayStation enfureció a la comunidad de Marathon

“Hemos detectado un problema en la PlayStation Store donde los jugadores podían comprar la edición Deluxe de Marathon a un precio reducido si añadían Marathon a su biblioteca durante la Semana de Juego Libre. Comprar la edición Deluxe de esta manera no incluye el juego base, y hemos actualizado el mensaje en PlayStation Store para aclararlo", comentó el estudio.

La comunidad uso las redes sociales para exigir a PlayStation una mejor solución que el reembolso ya que, después de todo, había sido su error. De manera inesperada, la compañía aceptó su tropiezo y decidió recompensar a los usuarios afectados por este inconveniente.

¿Cómo conseguir gratis una copia de Marathon para PS5?

Por medio de un comunicado, PlayStation explicó que la confusión se originó debido a un sencilla razón: muchos jugadores añadieron Marathon a su biblioteca durante la semana de juego gratuito y esto les permitió comprar la edición Deluxe con contenido adicional por un precio reducido.

En realidad, la oferta estaba pensada para los jugadores que ya habían comprado el shooter anteriormente y que, por lo tanto, lo tenían de verdad en su biblioteca. PlayStation decidió honrar el interés de sus fans por Marathon, así que regalará copias del shooter a todos los que adquirieron la edición Deluxe por $14 USD sin tener realmente el juego.

Por equivocación de PlayStation, algunos jugadores podrán obtener Marathon sin costo

“Para quienes realizaron esta compra antes de que se publicara la aclaración en la página de la tienda, les otorgaremos la edición base de Marathon sin costo adicional. Esto será además del contenido incluido en la edición Deluxe. Compartiremos más información sobre los plazos próximamente", explicó la compañía.

Así pues, todos los usuarios que compraron por equivocación dicha edición antes del 5 de junio recibirán gratis una copia de Marathon para PS5. Es importante advertir que replicar el error ahora ya no funcionará, pues PlayStation sólo recompensará a la comunidad afectada antes de la fecha mencionada.

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