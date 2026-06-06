Spyro mantiene intacto su lugar en el Olimpo de los plataformeros gracias a Spyro Reignited Trilogy, título que trajo de regreso al carismático dragón morado, quien fue el compañero de aventuras de muchos jugadores desde la era del primer PlayStation.

La colección demostró que la franquicia aún tiene mucho potencial, así que es normal saber que los amantes del género han esperado durante años por una nueva entrega. Su sueño podría convertirse en realidad muy pronto, pues un insider afirmó que Spyro regresará en un importante evento que está a la vuelta de la esquina.

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¿Un nuevo Spyro se anunciará en el XBOX Games Showcase 2026?

XBOX prometió que su evento de este año estará repleto de atractivos anuncios y sorpresas. Durante meses, han circulado rumores sobre el supuesto desarrollo de Spyro 4 que, en teoría, estaría en manos de Toys for Bob. El talentoso estudio se separó de Activision, pero formó una alianza con XBOX para crear y distribuir nuevos proyectos.

El XBOX Games Showcase 2026 se celebrará mañana y diversos insiders ya compartieron lo que saben del evento. El filtrador No arms and no legs emocionó a los fans de los juegos de plataformas, pues afirmó que una nueva entrega de Spyro se revelará en el escenario.

En sus redes sociales, el insider reafirmó lo que otras fuentes también han compartido: el proyecto está en manos de Toys for Bob desde hace años y su revelación ahora es inminente. Afirmó que el nuevo Spyro tendrá elementos RPG, que tendrán una integración menor, por lo que no formarán parte del núcleo principal del título.

Añadió que el juego le recuerda a Spyro: Shadow Legacy y que podría tener un hub en forma de playa o una isla. Por último, reveló que un villano clásico y bien conocido regresará para ser el principal antagonista.

Spyro regresaría con un nuevo juego durante el Xbox Games Showcase 2026 de mañana

No es la primera vez que escuchamos algo sobre la posible revelación de un nuevo Spyro en el XBOX Game Showcase 2026. Jez Corden, periodista de Windows Central, comentó que es probable que el nuevo proyecto de Toys for Bob esté en el evento.

A finales de 2025, surgieron pistas sobre el futuro de la franquicia. Donald Yatomi, un desarrollador del estudio, reveló en su perfil de LinkedIn que trabajaba en un nuevo Spyro desde hace tiempo. Por ahora, ni XBOX ni Toys for Bob han confirmado el posible anuncio, así que tendremos que esperar para saber si los reportes son ciertos.

¿Cuándo, dónde ver y qué esperar del evento de XBOX?

Todo está listo para que XBOX nos sorprenda con revelaciones por parte de sus estudios, Bethesda, Activision Blizzard y sus socios más importantes. La cita para disfrutar el XBOX Games Showcase 2026 es mañana, 7 de junio, a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Podrás disfrutar el evento en el canal de XBOX en YouTube, pero te recordamos que en LEVEL UP tendremos la cobertura en vivo con traducción al español latino e impresiones sobre las revelaciones. También publicaremos al momento las noticias con todos los detalles sobre los nuevos títulos que vienen en camino.

XBOX ha mantenido en secreto los estudios y las franquicias que estarán en su evento. Únicamente sabemos que The Coalition estará presente en el Gears of War: E-Day Direct, evento que se celebrará tras el show principal, para ofrecer un vistazo al regreso de su franquicia estelar.

Además del supuesto anuncio de un nuevo Spyro, rumores aseguran que ATLUS estaría presente para compartir noticias sobre Persona 4 Revival y, posiblemente, el primer vistazo a Persona 6. Muchos también anticipan noticias sobre State of Decay 3, pero aún no hay nada confirmado. Abajo están los horarios para sintonizar el evento:

Xbox celebrará su 25.° aniversario con varios eventos llenos de sorpresas para los jugadores

Horarios:

California, Estados Unidos ― 10:00 AM

Ciudad de México ― 11:00 AM

Lima, Perú ― 12:00 PM

Bogotá, Colombia ― 12:00 PM

Santiago de Chile ― 1:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 1:00 PM

Caracas, Venezuela ― 1:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 1:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 2:00 PM

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Spyro.

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