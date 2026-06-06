Stellar Blade: BLOOD RAIN fue uno de los anuncios más deslumbrantes del Summer Game Fest 2026. La franquicia de SHIFT UP regresará cargada de acción y con una nueva protagonista: Evie. Sorpresivamente, el diseño del nuevo personaje recibió múltiples críticas, pues algunos fans consideran que es inferior al de EVE, la estrella del primer juego que conquistó muchos corazones.

Poco después del anuncio, los fanáticos iniciaron una conversación acalorada sobre el diseño, las habilidades y el atractivo de ambos personajes. Más que centrarse en lo que ofrecerá Stellar Blade: BLOOD RAIN, la conversación se enfocó en el aspecto, las curvas y la letalidad tanto de EVE como de Evie.

La comunidad llegó a la conclusión de que EVE es superior en belleza, destreza en el combate y carisma. Muchos pidieron su regreso, pues consideran que Evie luce demasiado joven y es un “retroceso” para la franquicia.

Video relacionado: reseña Stellar Blade

¿Por qué los jugadores criticaron a Evie, la protagonista de Stellar Blade: BLOOD RAIN?

La mayoría de jugadores daban por hecho que EVE regresaría en la secuela de Stellar Blade. Su posible aparición todavía es un misterio y, mientras tanto, Evie llegó para ocupar su lugar. Este nuevo personaje capturó la pupila de muchos fanáticos de SHIFT UP, quienes agradecen que el estudio se apegue a su tradición de tener protagonistas hermosas.

Sin embargo, otra parte de la comunidad no está nada contenta con Evie, pues hay quienes creen que no tiene lo necesario para sustituir a EVE. Las redes sociales se llenaron de críticas contra la nueva protagonista, ya que decenas de jugadores consideran que luce demasiado joven.

Algunos fanáticos de la franquicia reconocieron que Evie podría igualar a EVE en cuanto a habilidades de combate, pues el primer trailer de Stellar Blade: BLOOD RAIN dejó claro que la nueva protagonista no tendrá piedad con sus enemigos. A pesar de esto, varios jugadores creen que EVE es más bella y carismática.

Evie recibió criticar por tener un supuesto diseño andrógino y por parecer “una niña coreana” en lugar de una mujer adulta. Incluso, algunos jugadores compararon los atributos de los personajes y aseguraron que EVE gana en todos los ángulos.

Las comparativas entre EVE y la nueva protagonista, Evie, no se hicieron esperar

Luego del debate, algunos jugadores le pidieron a SHIFT UP traer de regreso a EVE, pues fue uno de los tantos motivos por lo que Stellar Blade triunfó. Otros sugirieron al estudio hacer ajustes al diseño de Evie para así complacer a la comunidad y frenar las futuras críticas a la secuela.

¿Evie cambiará de diseño? ¿EVE regresará?

Hay muchos jugadores convencidos de que la ausencia de EVE en el primer vistazo a Stellar Blade: BLOOD RAIN no fue una simple casualidad. Piensan que la protagonista regresará en un momento épico de la aventura y que su relación con Evie será parte central de la historia de la secuela.

SHIFT UP compartió muy pocos detalles sobre la nueva entrega, pues aún está en una fase temprana de su desarrollo. Esto abre las puertas a que muchos detalles de Stellar Blade: BLOOD RAIN cambien durante el proceso pero, ¿habrá modificaciones al diseño de Evie tras las críticas?

Como bien anota Insider Gaming, el diseño original de EVE era bastante diferente, ya que el personaje tenía un aspecto mucho más juvenil que cambió radicalmente en su versión final. Debido a esto, hay una posibilidad de que Evie también tenga cambios en su apariencia, aunque no necesariamente estarán motivados por las reacciones negativas de los jugadores.

Diseño origina (izquierda) y aspecto final de EVE (derecha)

En esta página están todas las noticias relacionadas con Stellar Blade.

Video relacionado: Personajes femeninos más grandes que sus propios juegos

Fuente