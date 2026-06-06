Crunchyroll comienza una de sus temporadas de estrenos con uno de sus lanzamientos más esperados. Smoking Behind the Supermarket with You, estaba listado como una de las series a estrenarse en julio como parte de las series que comienzan su emisión en verano. Para nuestra sorpresa, esta romántica historia llegó a Crunchyroll y ya están disponibles los primeros 6 episodios adaptados a 12 minicapítulos.

El lanzamiento original de Smoking Behind the Supermarket with You estaba programado para de 2026, sin embargo, el anime tuvo un estreno adelantado en Japón a través de la plataforma de streaming Abema y en el resto del mundo por medio de Crunchyroll.

¿Por qué surgió la polémica?

Smoking Behind the Supermarket with You es considerada una comedia romántica, pero también un slice of life por vivir situaciones cotidianas. Esta historia nos cuenta la vida de Sasaki, un oficinista de aproximadamente 40 años que suele visitar una tienda de conveniencia después del trabajo. Lo que comienza como parte de una rutina se convierte en algo más cuando Sasaki empieza a sentirse atraído por Yamada, una joven cajera siempre dispuesta a regalarte una sonrisa con cada compra.

Este romcom toma fuerza cuando Sasaki busca un espacio de fumadores y al no encontrar alguno, decide ir a la parte trasera de la tienda, ahí encuentra a Tayama, una misteriosa fumadora que lo invita a acompañarla. Así comienza una serie de situaciones divertidas gracias a que Sasaki vive distraído por sus problemas del trabajo y no se da cuenta que Yamada y Tayama, son la misma persona.

Se trata de una narrativa centrada en los pequeños momentos que profundiza en la relación entre los protagonistas, sin embargo, los fanáticos del manga revelaron que hay una gran diferencia de edad entre Sasaki y Yamada/Tayama. Según la información revelada en la versión original, Sasaki tiene 45 años, mientras que la joven protagonista tiene 24 años cumplidos.

Esto quiere decir que esta potencial pareja tiene una diferencia de 21 años, lo que ha generado opiniones divididas entre los fanáticos del anime. A pesar de que ambos personajes son adultos, en el anime se muestra la diferencia generacional entre el estrés de un oficinista y la actitud despreocupada de la encantadora cajera. El otro lado es Yamada quien se muestra más negativa y con una actitud más directa y retadora.

Recuerda que los primeros minicapítulos de Smoking Behind the Supermarket with You ya están disponibles a través de Crunchyroll, el resto de los episodios llegarán en formato tradicional de forma semanal a partir de Julio de este año como se tenía previsto.

¿Te llama la atención este lanzamiento? ¿Qué opinas de los protagonistas? No olvides dejarnos todo lo que piensas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, no olvides dar clic aquí.

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