“Es un paso hacia atrás”. Director de Piratas del Caribe critica el uso de Unreal Engine en el cine y un desarrollador de Epic Games le responde

Uno de los grandes negocios de Epic Games es su motor gráfico, Unreal Engine. Actualmente, estamos en la era de su quinta versión y ya es un estándar en la industria de los videojuegos. Sin embargo, no se limita a ella, también ha ganado posición en la industria cinematográfica. La creación de efectos visuales en el cine ya considera Unreal como opción sería, pero no todos están felices con ello. Por ejemplo Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe, quien criticó su uso e incluso lo considera un retroceso.

NO TE LO PIERDAS: Ubisoft retrasa 7 títulos, cierra 2 estudios y cancela 6 juegos, incluido el remake de Prince of Persia: Sands of Time

Unreal Engine: una revolución en el gaming con impacto en el cine

Al director de Piratas del Caribe no le agrada el ascenso de Unreal Engine en la industria del cine

Durante una entrevista con But Why Tho (vía VGC), Gore Verbinski, director de las primeras 3 películas de Piratas del Caribe, habló sobre el avance que ha tenido Unreal Engine en la industria del cine.

De acuerdo con el creativo, el motor gráfico de Epic Games no ha sido algo positivo para las películas. Piensa que su calidad puede ser tan alta que rompe con elementos realistas que forman parte de los conceptos que se manejan para una película.

Al respecto, criticó que Unreal haga que las películas parezcan videojuegos, a diferencia de los resultados que logran herramientas como Autodesk Maya.

En ese sentido declaró:

“Antes había una división, Unreal Engine era muy bueno para crear videojuegos, pero luego la gente empezó a pensar que quizá las películas también podrían usarlo para efectos visuales terminados. Así que tienes una especie de estética de videojuego entrando en el mundo del cine. Creo que por eso esas películas de Kubrick siguen vigentes, porque rodaban miniaturas y cuadros, y ahora tienes esta estética diferente. Funciona con las películas de Marvel, donde sabes que estás en una realidad exagerada e irreal. Creo que no funciona desde un punto de vista estrictamente fotorrealista. Luego, se ha vuelto aceptable desde el punto de vista ejecutivo, donde piensan que a nadie le importará que los barcos en el océano parezcan que no están en el agua. En la primera película de Piratas del Caribe, en realidad fuimos al mar y subimos a un barco. Creo que la llegada de Unreal Engine y que sustituya a Maya es el mayor retroceso”.

Davy Jones y su tripulación

Desarrollador de Epic Games que participó en esas películas responde al director

Una cosa es lo que diga el director de cine desde su perspectiva creativa y sus ambiciones en términos de producción, y otra lo que piensen sus trabajadores.

A raíz de los comentarios de Gore Verbinski, Pat Tubach, quien fue artista visual en Piratas del Caribe y hoy es supervisor de efectos visuales de Epic Games, respondió.

El creativo le tomó la palabra al director cuando aseguró que algunos artistas hubieran deseado usar Unreal en esos tiempos: “lo sé bien, yo fui uno de ellos”.

Luego, señaló que, al final, se trata de trabajo artístico y la herramienta de software no define por sí sola los resultados:

“Es cierto que hay mucha más gente haciendo gráficos en PC que nunca, y con esa escala vienen una serie de éxitos y fracasos, pero la estética y la artesanía vienen de los artistas, no del software. Unreal Engine se utiliza principalmente para previsualización, producción virtual y, en algunos casos, píxeles finales. Puedo garantizar que los artistas que trabajaron en grandes películas de VFX como Piratas del Caribe hace 10-15 años solo podían soñar con tener una herramienta tan potente como Unreal Engine en sus escritorios para ayudarles a hacer el trabajo. Lo sé bien, yo fui uno de ellos.”

ENTÉRATE: Descubren un “glitch de dinero infinito” para comprar juegos y consolas en una popular tienda, pero los dueños responden y solucionan el error

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2, Fuente 3