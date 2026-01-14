Es uno de los mejores remakes de la década, pero su desarrollo fue tan problemático que los creadores recibieron críticas y amenazas: “nos denunciaron ante el FBI, fue horrible”

La versión mejorada del clásico System Shock estuvo en producción por 8 años, y durante ese tiempo los fanáticos perdieron la fe

Muchos piensan que hacer remakes es una labor sencilla. La dura realidad es que traer un videojuego clásico a la modernidad es una tarea titánica, pues hay que actualizar el apartado gráfico, las mecánicas y otros sistemas para que resulten atractivos para una nueva audiencia; todo esto, claro está, sin sacrificar la esencia que enamoró a los fanáticos de la obra original.

Nightdive Studios sabe de primera mano lo complicado que puede ser realizar una nueva versión de un título retro, sobre todo cuando se trata de una obra que hizo escuela y se convirtió en un producto de culto. La compañía, especializada en remasterizaciones, fue responsable del ahora aclamado relanzamiento de System Shock.

El desarrollo problemático del remake de System Shock

El juego de 1994 es uno de los más influyentes de su época, pues combinó a la perfección elementos de aventura, rol y acción que posteriormente sirvieron como base para propuestas como Deus Ex y Prey. Además, su estética de ciencia ficción aumentó la inmersión y dejó boquiabiertos a los jugadores.

Si bien System Shock es una obra de nicho, es innegable que no envejeció particularmente bien. Por ello, el anuncio de un remake emocionó a cientos de fanáticos, pero los problemas se hicieron presente con el paso de los años.

El desarrollo de la nueva versión comenzó en 2015 tras una exitosa campaña de Kickstarter que recaudó más de 1 millón de dólares; sin embargo, durante el proceso enfrentó numerosas complicaciones, lo que obligó a Nightdive Studios a retrasar el proyecto en múltiples ocasiones y reiniciar la producción en 2 ocasiones.

El estudio abandonó el motor gráfico Unity y apostó por Unreal Engine 4, lo que también representó una gran carga de trabajo. En febrero de 2018, los creadores revelaron que el remake de System Shock entraría en una pausa mientras el equipo se reorientaba y planeaba los siguientes pasos a seguir.

A pesar de que la compañía dejó claro que tenía la intención de completar el desarrollo, los fanáticos y donantes asumieron que el proyecto sufrió una cancelación. Esa época fue muy difícil para los desarrolladores.

Nightdive Studios se sincera sobre las críticas negativas

En una entrevista para el medio de noticias FRVR, Stephen Kick, director de Nightdive Studios, reflexionó sobre el desarrollo tortuoso del remake de System Shock y los ataques que sufrió el equipo durante la producción. El creativo comenta que gran parte de la recaudación de la campaña de Kickstarter se destinó a reiniciar el proyecto.

“Cuando las cosas empezaron a ir mal y parecía que el dinero se había acabado y que nos quedaríamos sin nada, tuve que aferrarme. Y gran parte de eso implicó simplemente retirarme de Kickstarter, sobre todo porque, cada vez que publicábamos una actualización, casi todos los comentarios eran negativos”, confesó el director.

Stephen Kick revela que ese periodo fue un momento muy difícil en su vida porque se tomó muy a pecho las críticas de los fanáticos. También lamentó que perdió el gran respeto y admiración de la comunidad, y aprovechó la entrevista para invitar a los jugadores a que, si ven a un desarrollador que enfrenta dificultades, no sean tan groseros e irrespetuosos.

“Deja palabras de aliento, fe y optimismo; algo que quienes están detrás de la pantalla puedan leer para animarlos e inspirarlos a terminar lo que empezaron. Porque cuando eres hostil, lo que logras es que pierdan interés. Les hace preguntarse por qué lo hacen si, quienes inicialmente lo apoyaron, están dispuestos a abandonarlo tan rápido”.

El director de System Shock tampoco quería decepcionar a las personas que invirtieron dinero en la campaña de Kickstarter, así como a los desarrolladora que temían perder su empleo. Nightdive Studios tuvo que trabajar en otros proyectos para financiar el remake. Mientras tanto, las críticas continuaron.

“Me amenazaron con demandas, con cualquier cosa que se le pudiera hacer a alguien. Nos denunciaron a hacienda y al FBI. Fue horrible. Probablemente pasé un mes y medio sin poder dormir por la presión de todo lo que pesaba sobre la empresa”.

Al final, el remake de System Shock vio la luz del día en noviembre de 2023 con una buena recepción entre críticos y fanáticos. “Mucha gente dedicó tiempo y esfuerzo para sacar esto adelante. Me sorprende que haya funcionado. No podría pedir más, fue una experiencia única”, comentó.

