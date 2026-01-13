Jugador derrota fácilmente al jefe más difícil de Expedition 33

El director del juego reveló que incluso a él le costó trabajo derrotarlo

El ampliamente galardonado Clair Obscur: Expedition 33 cuenta con batallas contra jefes muy divertidas retadoras y algunas considerablemente difíciles. El jefe que más dolores de cabeza ha provocado a los jugadores es Simon, un verdadero reto para cualquiera. ¿O tal vez no? Porque parece que un jugador logró derrotar a Simon sin sudar ni un poco.

Si no has jugado Clair Obscur: Expedition 33, deberás saber que Simon es un jefe opcional dentro de la aventura, no es necesario derrotarlo para acabar la historia. Pero no por eso debe ser subestimado, ya que es el jefe más difícil de enfrentar en todo el juego y ha generado múltiples discusiones dentro de foros y redes sociales.

Simon: jefe opcional dentro de Clair Obscur: Expedition 33

Jugador derrota fácilmente a Simon y sorprende al director de Expedition 33

En una entrevista con el medio Edge, el director del juego, Guilleaume Broche declaró que, si bien los jugadores no han podido romper el juego, sí se sorprendió de saber que un usuario anónimo logró derrotar a Simon fácilmente. Broche declaró:

“Lo que más me sorprendió fue que alguien logró vencer a Simon sin hacer trampa y aguantando cada golpe, y aun así ganar. Eso me impresionó, porque intenté hacerlo antes del lanzamiento y no pude”.

Simon no es el único jefe difícil en Expedition 33, otros jefes opcionales como Clea, Serpenfaro y Sprong también son bastante complicados de vencer. Eso sin contar a los enfrentamientos contra la Paintress, Renoir o Siréne, los cuales sí deben ser enfrentados y derrotados para terminar con la campaña principal del título.

¿Tú qué opinas? ¿Ya pudiste derrotar a Simon en Clair Obscur: Expedition 33? Déjanos saber en los comentarios.

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.