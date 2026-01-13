Creadores de Stellar Blade creen que estudios deberán usar inteligencia artificial para competir contra China y EUA: “1 persona puede hacer el trabajo de 100”

SHIFT UP asegura que el impacto de la tecnología será positivo y que no afectará a los trabajadores

SHIFT UP, estudio de Stellar Blade, cree que los desarrolladores de todo el mundo deberán usar inteligencia artificial. Considera que competir contra las enormes producciones de China y Estados Unidos será extremadamente complicado si no se recurre al potencial de la tecnología. Su uso, sin embargo, todavía genera un fuerte debate dentro de la industria, que no se ha posicionado de forma unánime al respecto.

Mientras algunos sectores la consideran una herramienta clave para optimizar procesos, reducir costos y democratizar el desarrollo, otros la perciben como una amenaza para el empleo creativo y la identidad artística de los videojuegos.

Hyung-tae Kim, gerente ejecutivo de SHIFT UP, ya tiene una postura clara: la inteligencia artificial será esencial para hacer algo frente a los equipos de cientos de desarrolladores que tienen a su disposición las compañías chinas y estadounidenses.

El uso de la inteligencia artificial como ventaja ante los gigantes de la industria

Estados Unidos y China han demostrado su enorme potencial para crear videojuegos. Ambos países tienen algunas de las industrias de desarrollo más sólidas a escala mundial, lo que se refleja en el tamaño y la espectacularidad de sus producciones. Hyung-tae Kim considera que la inteligencia artificial es la llave para que países con menores capacidades de producción también compitan en el mercado.

Durante el evento Estrategia de Crecimiento Económico 2026, celebrado recientmente en Corea del Sur, el jefe de SHIFT UP reflexionó sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. El directivo cree que países como China tienen una enorme ventaja debido a la enorme cantidad de personal de sus empresas.

SHIFT UP, estudio de Stellar Blade, cree en el potencial de la inteligencia artificial

El creativo explicó que los equipos de China tienen entre 1000 y 2000 desarrolladores, algo que supera con creces las cifras de muchos estudios del resto del mundo. Para poner esto en perspectiva, reveló que SHIFT UP destina un equipo de 150 personas para trabajar en un solo juego.

“Carecemos de la capacidad para competir”, afirmó Hyung-tae, quien se mostró preocupado por la calidad y cantidad de contenido que los estudios chinos y estadounidenses pueden crear. El directivo añadió que piensa que la inteligencia artificial es la solución, pues permite que “1 persona pueda hacer el trabajo de 100”, y señaló que la tecnología no provocará despidos masivos, sino que añadirá valor a los empleados que la usen.

Stellar Blade 2 ya viene en camino, ¿se creará con inteligencia artificial?

Luego de que Stellar Blade vendiera más de 3 millones de copias, el estudio se propuso hacer una secuela realmente ambiciosa. Stellar Blade 2 aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero muchos esperan que llegue en algún momento de 2027. El objetivo de SHIFT UP es que la secuela consolide a la franquicia como un importante referente del mercado AAA.

Anteriormente, Kim Hyung-tae reveló que Stellar Blade 2 tendrá un mundo más amplio y una jugabilidad mejorada. El estudio también confirmó que será un lanzamiento multiplataforma, lo que abre las puertas para que llegue de forma simultánea a PlayStation 5, Xbox Series X|S e, incluso, Nintendo Switch 2.

SHIFT UP planea explorar el potencial de la inteligencia artificial en sus futuros juegos. Por ahora, no ha confirmado si la tecnología potenciará de alguna forma la creación de Stellar Blade 2.

Stellar Blade 2 será el juego más ambicioso de SHIFT UP hasta ahora

En esta página están todas las noticias relacionadas con la inteligencia artificial.

