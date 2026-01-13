Una abuela gamer de 81 años jugó Minecraft en YouTube para salvar a su nieto con cáncer

Sue Jacquot abrió el canal Gramma Crackers y ya tiene más de 150 mil seguidores

El alcance de los videojuegos va más allá de una forma de entretenimiento. Hoy, es posible usarlos para entrar en contacto con miles o millones de personas en todo el mundo. Incluso, sirven para causas nobles y como medio para ayudar a alguien en un momento difícil. Justo eso es lo que sucede son una abuela gamer, quien se animó a abrir un canal de YouTube para jugar Minecraft y pedir apoyo para su nieto de 17 años que libró una batalla contra el cáncer.

El canal de YouTube de GrammaCrackers: una abuela en apoyo a su nieto de 17 años que enfermó de cáncer

Sue Jacquot, la abuela que hizo stream de videojuegos para apoyar a su nieto en la lucha contra el cáncer

El gaming al rescate es una frase que se está volviendo común. Esto gracias a quienes usan los videojuegos con un objetivo que trasciende la diversión. En años recientes, se han vuelto célebres algunos abuelos y abuelas gamer quienes encontraron en el gaming una manera adecuada para divertirse en su tercera edad.

Sin embargo, hay un caso que está tomando tintes heroicos. Se trata de la iniciativa de Sue Jacquot, una mujer de 81 años de Phoenix, Arizona, quien abrió un canal de YouTube para jugar Minecraft.

El detalle, en este caso, es que tomó esa decisión para llegar a miles de personas y pedir apoyo para su nieto que enfermó de cáncer. La abuela gamer fundó el canal Gramma Crackers en 2024 e incluyó un enlace a la plataforma GoFundMe. El objetivo era pedir donaciones para el tratamiento de su nieto, Jack Self.

En una entrevista con Local12, Sue Jacquot declaró:

“Nunca tuve mucha curiosidad por ello, pero cuando tienes nietos que quieren interactuar contigo, lo haces”.

La abuela gamer de Minecraft triunfó y su nieto venció a la enfermedad

Aunque luchar contra el cáncer es difícil, el objetivo de la abuela gamer de Minecraft se cumplió. Desde que abrió su canal y hasta la fecha, suma 154 mil suscriptores. De hecho, su primer video superó en poco tiempo las 500 mil reproducciones.

Esto también resulto en donaciones para el tratamiento de su nieto, pues la gente que se enteró del caso a través de su canal apoyó la causa. Los donativos fueron desde $1 hasta $5000 dólares. La campaña recaudó $35 mil dólares que sirvieron para el tratamiento médico.

Afortunadamente, hay buenas noticias que contar, pues recientemente pues Jack Self anunció que “está libre” de cáncer. Al final, el apoyo de su abuela y de todas las personas que hicieron un donativo sirvió de mucho y ahora el joven de 17 años puede seguir con su vida, ya sin la enfermedad.

