Este inquietante juego mezcla terror y comedia de forma absurda y llega mañana a consolas con una propuesta única

La saga por fin da el salto fuera de PC con una experiencia tan rara como intrigante.

Hay juegos que buscan asustarte y otros que quieren hacerte reír, pero pocos se atreven a mezclar ambos tonos sin filtros. Eso es justo lo que propone Anthology of the Killer, una colección que apuesta por lo extraño, lo incómodo y lo inesperado.

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Tras su paso por PC, esta peculiar experiencia por fin llegará a consolas. Y lo hará con todo su contenido listo para incomodar a nuevos jugadores que se atreven a probar su propuesta.

Un viaje surrealista dividido en 9 historias conectadas

Anthology of the Killer debutará el 14 de abril en PlayStation 5 y Nintendo Switch, con un precio accesible de $7.99 USD. Además, tendrá un descuento del 10% en su lanzamiento.

El juego es una colección de 9 historias que siguen a BB, una protagonista que recorre un mundo lleno de situaciones absurdas mientras reúne materiales. Todo ocurre en escenarios que parecen sacados de un sueño extraño, o más bien de una pesadilla.

Además, cada capítulo presenta una historia diferente, pero todos comparten el mismo tono inquietante. Desde un call center donde se escucha algo terrible desde el mar, hasta un teatro inmersivo donde la gente desaparece sin explicación.

Si eso fuera poco, visitarás resorts sospechosos, complejos acuáticos con secretos ocultos y ciudades donde las cosas simplemente no tienen sentido. Todo está diseñado para mantenerte incómodo mientras avanzas.

Aquí puedes ver el trailer del título:

Terror experimental con mucho humor oscuro

Uno de los puntos más llamativos de Anthology of the Killer es su estilo. Aquí no hay sustos tradicionales ni narrativa convencional. En su lugar, ofrece una experiencia experimental que mezcla humor negro con horror psicológico.

El juego reúne títulos como Voice of the Killer, Hands of the Killer y Blood of the Killer, entre otros. Cada uno aporta nuevas ideas, escenarios y situaciones que refuerzan su identidad caótica. Cabe mencionar que esta edición incluye mejoras como soporte para control, contenido extra y habitaciones adicionales por descubrir.

Si te gustan las experiencias fuera de lo común, este lanzamiento podría ser una sorpresa interesante para tu biblioteca y sólo deberás esperar unas horas para disfrutarlo en tu consola.

¿Te llaman la atención los juegos experimentales? ¿Le darías una oportunidad a esta mezcla de terror y comedia tan poco convencional? Cuéntanos en los comentarios.

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