Estudio canceló su nuevo juego apenas 2 días después de revelarlo tras fuertes críticas por el uso de inteligencia artificial: ¿qué pasó con POSTAL: Bullet Paradise?

La revelación de un nuevo juego siempre es motivo de emoción. Sin embargo, las cosas salieron muy mal con la presentación de POSTAL: Bullet Paradise. El shooter quería recuperar el universo de la franquicia para ofrecer una experiencia frenética e irreverente a los jugadores, pero fue cancelado a sólo 2 días de su revelación. Esto debido a las fuertes críticas que recibió por el supuesto uso de inteligencia artificial.

POSTAL: Bullet Paradise iba a debutar para PlayStation, Nintendo y PC en 2026, pero su distribuidor decidió cancelar su lanzamiento tras la reacción negativa de los jugadores. La comunidad acusó al juego de usar inteligencia artificial en su trailer de presentación y en ciertos elementos de su gameplay. La reacción fue tal, que POSTAL: Bullet Paradise desapareció en tiempo récord.

¿Qué tipo de juego era POSTAL: Bullet Paradise?

POSTAL: Bullet Paradise fue anunciado el pasado 3 de diciembre. Goonswarm Games, su desarrollador, reveló el shooter en primera persona para PC, con la promesa que posteriormente llegaría a PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Su plan era lanzar el título en Steam en algún momento del tercer trimestre del 2026 por $19.99 USD.

El estudio explicó que su FPS recuperaba el irreverente humor de POSTAL y lo mezclaba con un gameplay emocionante. Calificó al título como “desmesurado y altamente rejugable” debido a lo frenético de su jugabilidad y a su modo cooperativo online. Artem Korovkin, director ejecutivo de Goonswarm Games, añadió que era una experiencia llena de acción, que sería realidad gracias al apoyo de Running With Scissors.

De acuerdo con su página de Steam, aún activa, el shooter es un “bullet-heaven” donde el jugador se enfrenta a oleadas masivas de enemigos en escenarios hostiles con una ambientación futurista. El título también promete referencias a todas las entregas de la franquicias, en una especie de multiverso.

“POSTAL: Bullet Paradise es un bullet-heaven con cooperativo online donde todo quiere verte muerto… y a ti te da absolutamente igual. Juega como uno de los Dudes de toda la saga POSTAL, recoge cualquier chatarra que parezca un arma, mejórala y empieza a resolver los problemas a la vieja usanza”.

¿Por qué cancelaron el shooter 2 días después de su revelación?

Esta mañana, Running With Scissors publicó un comunicado para anunciar la cancelación de POSTAL: Bullet Paradise. Esto debido a la “respuesta abrumadoramente negativa” de los jugadores. La comunidad alertó que el trailer y otros elementos del juego parecen hechos con inteligencia artificial, algo que molestó a muchos que están en contra del uso de la tecnología en áreas creativas de la industria.

Vince Desi, fundador de la distribuidora, afirmó que se vieron “sobrepasados” por las críticas de la comunidad y los fans de la franquicia. Consideran que la polémica dañó la reputación de la compañía, por lo que no están dispuestos a seguir adelante con el proyecto. Confirmó que cortaron relaciones con Goonswarm Games y que cancelaron el proyecto.

El título fue cancelado por el supuesto uso de inteligencia artificial

“Después de revelar POSTAL: Bullet Paradise, un título que Running With Scissors planeaba publicar, pero no desarrollar, nos hemos visto sobrepasados por respuestas negativas de nuestra preocupada comunidad de POSTAL. Los comentarios más contundentes señalan que varios elementos del juego son muy probablemente generados por IA, lo que ha causado un daño extremo a nuestra marca y a la reputación de la compañía” Siempre hemos sido, y seguiremos siendo, transparentes con nuestra comunidad. Nuestra confianza en el equipo de desarrollo se ha roto; por lo tanto, hemos cancelado el proyecto. Tenemos muchas cosas buenas en camino (algunas ya las conocen y otras no)”.

Running With Scissors reafirmó que su prioridad es “actuar correctamente” y respetar a los millones de jugadores que apoyan la franquicia. Por último, ofreció disculpas por lo ocurrido y prometió que nuevos juegos llegarán en 2026.

