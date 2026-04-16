Excompositor de Halo buscará lugar en el Congreso y ya cuenta con la aprobación de Donald Trump

Si eres un fan de Halo veterano, seguramente recordarás que el icónico tema original corrió por cuenta de Marty O’Donnell. Pues bien, ya han pasado casi 25 años a lo largo de los cuales el artista se alejó de los videojuegos para enfocarse en la política y hoy cuenta con el apoyo de Donald Trump.

El periodo de elecciones está cerca en los Estados Unidos, por lo que próximamente se conocerán los candidatos victoriosos de la elección primaria, en la cual compite O’Donnell con otros congéneres del partido republicano.

Sin embargo, al parecer no debería ser necesario, pues el otrora compositor de Halo acaba de recibir la aprobación directa de Trump, que debería ser suficiente para que O’Donnell al final sea el contendiente del lado conservador para competir por el puesto de representante del tercer distrito congresual de Nevada.

Esta semana el máximo mandatario de los Estados Unidos dio su apoyo respaldó a Carrie Buck como candidato al primer distrito congresual de Nevada y a Marty O’Donnell como candidato para el tercero por el lado republicano, que buscan los asientos de las representantes actuales, las demócratas Dina Titus y Susie Lee, respectivamente.

Trump respaldó a excompositor de Halo

Adicinalmente, en su red social, Truth, Trump emitió un comunicado en el que externa su “completa y total aprobación” a O’Donnell, al que se refirió como un “Patriota de América Primero“.

“Marty O’Donnell es un compositor y empresario de clase mundial. Como su próximo congresista, Marty luchará incansablemente para desatar el DOMINIO energético estadounidense, mantener nuestra frontera SEGURA, detener los delitos migratorios, garantizar la LEY Y EL ORDEN, fortalecer a nuestros valientes militares/veteranos y proteger nuestra siempre bajo asedio Segunda Enmienda. (…) NO LOS DEFRAUDARÁ”, expresó Trump, al que O’Donnell tachó de “tonto” en un tuit de hace 10 años y en uno más comentó que lo detestaba.

Por si te lo perdiste: gobierno de Estados Unidos dejó claro que seguirá usando memes de Halo y más franquicias de videojuegos con fines propagandísticos.

Donald Trump quiere que otrora compositor de Halo sea el nuevo representante de Nevada en el Congreso (imagen: Casa Blanca, Marty O’Donnell, LEVEL UP)

Desde luego, O’Donnell presumió el apoyo y se dijo “listo para terminar la batalla con el presidente Trump”, tal vez haciendo alusión a los migrantes que persigue el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) a los cuales se refirió como los Flood de Halo.

“No iré a DC por fama o dinero. Voy porque soy un abuelo que se preocupa profundamente por el tipo de país en el que crecerán sus nietos”, afirmó el republicano tras la aprobación de Trump, que a inicios de esta semana publicó en Truth una imagen aparentemente proyectándose como el mismísimo Jesucristo, la cual indignó incluso a otros miembros de MAGA e hizo enojar a muchos de sus partidarios religiosos ultraconservadores por el blasfemo contenido a tal grado que tuvo que eliminarla de su red social y afirmar más tarde que se trataba más bien de un doctor.

La elección primaria se llevará a cabo el próximo 9 de junio y la elección general está agendada para el 3 de noviembre de este año.

Entérate: actor del Master Chief critica uso de Halo en material propagandístico de los Estados Unidos.

🚨 I am truly honored to have the support of President Donald J. Trump!



The stakes this midterm could not be higher. That's why when I started running, I promised I would drop out unless President Trump supported me so that Republicans could avoid wasting resources on a needless… pic.twitter.com/AMmzZpjCw4 — Marty O'Donnell (@MartyTheElder) April 14, 2026

¿Qué opinas del respaldo de Trump al otrora compositor líder de Halo? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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