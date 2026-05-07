Expedition 33: podrás comprar una réplica de tamaño real del brazo mecánico de Gustave

Gustave es uno de os personajes principales y más queridos de Clair Obscur: Expedition 33. Ahora los fans del personaje y del juego podrán tener un coleccionable basado en el brazo mecánico de Gustave.

El anuncio se dio a través de redes sociales por medio de las cuentas oficiales de PureArts, Clair Obscur: Expedition 33 y la tienda oficial del portal IGN.

La marca PureArts, conocida por crear figuras de colección de distintos videojuegos, series y películas, es la encargada de fabricar el brazo coleccionable de Gustave. En su sitio web, la marca menciona lo siguiente respecto a su nuevo coleccionable:

“¡PureArts se enorgullece de presentar nuestro primer lanzamiento de colección premium de Clair Obscur: Expedition 33 con la edición limitada Arm of Gustave Life-Size Replica!”

The Limited Edition Clair Obscur: Expedition 33 Arm of Gustave Life-Size Replica is now available for pre-order! Incredible details, functional rotating combination cylinders! 🦾



Pre-order yours now ➡️ https://t.co/UMfN8o1jCc pic.twitter.com/kxxmO4Pgmc — PUREARTS (@PureArtsLimited) May 7, 2026

“Elaborada por expertos en poliresina, la pieza presenta refinadas texturas de mármol y elegantes acentos dorados, capturando la estética única del icónico brazo mecánico de Gustave el cual incluye cilindros combinados giratorios, añadiendo un elemento interactivo que se hace eco de su función original. Se muestra sobre una base de roca esculpida cubierta de delicadas flores, un marcado contraste con el poder violento entregado por su ataque de sobrecarga.”

¿Cuánto costará el brazo de Gustave? ¿Envían a México?

El brazo de Gustave de Expedition 33 ya está disponible para preordenarse y si gustas hacerte con uno, prepara bien tu cartera, ya que no será un coleccionable barato de adquirir. El precio oficial es de $429 USD, aproximadamente $7400 MXN. La página ofrece planes de pago de hasta 12 meses y sí, hacen envíos a México. Haz clic aquí para entrar a la tienda oficial.

Portal oficial de PureArts

PureArts ofrece más coleccionables de otras sagas legendarias de videojuegos además de Expedition 33

Además del coleccionable de Clair Obscur: Expedition 33, la marca PureArts cuenta con otros coleccionables en su catálogo. Por ejemplo, con motivo del próximo lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, la marca desarrolló distintos coleccionables relacionados al videojuego. En su sitio web ofrecen desde un busto de Edward Kenway hasta una réplica escala 1:1 de la hoja oculta.

Además, el sitio web cuenta con coleccionables de otras icónicas franquicias de videojuegos como las siguientes:

Borderlands

Cyberpunk 2077

Monster Hunter

Resident Evil

Destiny

Elden Ring

Soul Calibur IV

Tekken

DC Superheroes

Figuras de Assassin’s Creed Black Flag Resynced en PureArts

Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial para el brazo de Gustave por parte de PureArts, pero recuerda que ya lo puedes preordenar.

¿Qué opinas? ¿Te agradó el nuevo coleccionable de Expedition 33 basado en Gustave? ¿Estás tentado a comprarlo? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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