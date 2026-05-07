“Es un lunático”: la Casa Blanca tunde a Mark Hamill, actor icónico de Star Wars, por publicación contra Donald Trump y aseguran que este tipo de expresiones motivaron los atentados contra el presidente

El gobierno de EUA condenó la imagen que compartió el actor que interpreta a Luke Skywalker

Desde hace años, la batalla política también se lleva a cabo en las redes sociales. Estos espacios virtuales se convirtieron en vías para expresar afinidad o desacuerdo con todo aquello que sucede en las esferas gubernamentales. Históricamente, la sociedad en Estados Unidos no teme expresar su punto de vista, así sea de forma irónica, contra los presidentes en turno. Sin embargo, no era común que las cuentas oficiales se subieran al ring, como en el caso de las de la Casa Blanca y para muestra está el escándalo más reciente protagonizado por el actor Mark Hamill.

El artista que da vida a Luke Skywalker desde hace décadas, hizo una publicación que enfureció al gobierno de EUA, mismo que no tardó en responder y considerarlo como un “lunático”.

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La Casa Blanca se lanza contra el actor de Luke Skywalker en Star Wars por una polémica publicación

El gobierno de EUA bajo la administración de Donal Trump entendió el impacto que tienen las redes sociales y por ello usa sus cuentas oficiales para responder a todo tipo de polémicas.

El caso más reciente es el de Mark Hamill, el reconocido actor que interpreta a Luke Skywalker en Star Wars. La cuenta de respuesta rápidas de la residencia presidencial compartió una publicación que el artista hizo en la red social BlueSky.

En ella, Mark Hamill usó la IA para mostrar la imagen de Donald Trump, muerto, y reposando en su tumba. La lápida muestra como año de defunción 2024, el mismo año en que el hoy presidente de EUA sufrió un atentado mientras se encontraba en campaña.

La imagen incluye la frase “si tan solo…” imaginando un escenario alterno en que Trump sí fue asesinado y hoy la realidad es otra. Ya que eso no pasó, Mark Hamill señaló que el mandatario vivirá lo suficiente para ver las consecuencias de sus actos y “pagar por sus crímenes”.

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

“Es un lunático”, asegura el gobierno de EUA

La respuesta del gobierno de EUA criticó la publicación de Mark Hamill e incluso consideró que ese tipo de expresiones motivaron los atentados en contra de Donald Trump.

Al respecto, la publicación señala:

“Estos lunáticos de la izquierda radical simplemente no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que ha inspirado 3 intentos de asesinato en dos años contra nuestro presidente.”.

Cabe recordar que Trump sufrió otro atentado con arma de fuego durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril. Para muestra de las conexiones que hay en la era digital y de las redes sociales, trascendió que Cole Tomas Allen, el atacante, se dedicó al desarrollo de videojuegos e incluso publicó uno en Steam. El título, llamado Bohrdom, se volvió popular tras el incidente.

Tras la respuesta del gobierno de EUA, Mark Hamill eliminó su publicación de la red social BlueSky.

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