Take-Two deja claro su enfoque en consolas y lanza un mensaje que podría preocupar a fans de Nintendo Switch 2

La compañía reafirma su apuesta por algunas plataformas en específico.

En la industria de los videojuegos las decisiones de las grandes editoras suelen marcar el rumbo del mercado. Cada declaración importa, sobre todo cuando viene de una compañía responsable de algunas de las franquicias más grandes del mundo.

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Ahora, una nueva entrevista encendió la conversación entre fans. Las palabras de uno de los ejecutivos más importantes del sector dejan ver una estrategia clara, pero también abre dudas sobre el futuro de ciertos lanzamientos en otras plataformas.

Take-Two prioriza PlayStation y Xbox

Durante una entrevista reciente con Game File, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, fue directo al hablar sobre las prioridades de la compañía. Según explicó, sus principales plataformas siguen siendo PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El ejecutivo dejó claro que la empresa busca estar donde están los jugadores, pero también reconoció que sus acciones hablan por sí mismas. Esto fue lo que comentó:

“Queremos estar donde esté el consumidor, y hemos apoyado Switch 2. Puedes ver por lo que hacemos y lo que no hacemos que nuestras plataformas principales siguen siendo Sony y Microsoft.”

Esta declaración deja claro que, aunque existe soporte para Nintendo Switch 2, la consola no es la prioridad cuando se trata de sus lanzamientos más grandes. Esto resulta relevante si consideramos que Take-Two es responsable de franquicias como Grand Theft Auto.

¿Qué pasa con Borderlands 4?

Otro punto interesante de la entrevista fue el estado de Borderlands 4, uno de los proyectos más esperados de la compañía. Zelnick explicó que el equipo está enfocado en resolver distintos retos antes de expandir el juego a más plataformas.

El directivo señaló que quieren asegurar la mejor experiencia posible antes de tomar decisiones adicionales. Esto fue lo que dijo:

“Hemos estado abordando esos desafíos, y queremos asegurarnos de que hemos resuelto completamente Borderlands 4 desde el punto de vista del consumidor antes de llevarlo a más plataformas.”

Este comentario sugiere que versiones para otras consolas podrían llegar en el futuro, pero no necesariamente en el lanzamiento. Para los usuarios de Nintendo Switch 2, esto podría traducirse en esperas más largas o incluso incertidumbre sobre ciertos títulos AAA.

Una estrategia que marca distancia

Las palabras de Zelnick reflejan una realidad que muchos ya intuían. A pesar del éxito inicial de Nintendo Switch 2, las grandes producciones siguen encontrando su hogar principal en hardware más potente.

Esto no significa que la consola quede fuera del mapa, pero sí deja claro que no es la prioridad para experiencias AAA de alto perfil, al menos de Take-Two Interactive.

¿Crees que Nintendo Switch 2 recibirá más juegos AAA con el tiempo? ¿Te preocupa que grandes títulos tarden más en llegar a la consola? Cuéntanos en los comentarios.

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