Gratis: Resident Evil Requiem recibe el nuevo modo Leon Must Die Forever y ya lo puedes jugar en PS5, Xbox, Switch 2 y PC

Por si te quedaste con ganas de más acción, tensión y adrenalina tras terminar el juego principal

Resident Evil Requiem es un éxito y Capcom sabe recompensar a los fans con nuevo contenido. La compañía japonesa trabaja en el soporte post lanzamiento de la reciente entrega de la franquicia y hay una sorpresa para todos los jugadores.

Los fans de los minijuegos de la IP de Survival Horror tienen mucho qué celebrar pues desde este momento pueden disfrutar una nueva experiencia llena de acción y adrenalina protagonizada por Leon S. Kennedy.

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¿Qué es LEON MUST DIE FOREVER?

Capcom acaba de soltar una bomba para todos los fans de Resident Evil. Se trata de un nuevo modo de juego para su entrega más reciente, Resident Evil Requiem.

La compañía japonesa presento el modo LEON MUST DIE FOREVER y lo mejor es que ya está disponible gratis en todas las versiones de PS5, Xbox, Switch 2 y PC.

Este minijuego tiene como protagonista a Leon S. Kennedy y aprovecha la propuesta de acción y combate que encantó a los jugadores en el título base. Aquí tomas el control del héroe favorito de la franquicia a través de escenarios específicos que ya conoces y donde enfrentarás hordas de enemigos para culminar con una emocionante batalla contra un jefe.

Este modo cuenta con hasta 5 niveles de dificultad y el toque novedoso tiene que ver con la aparición de variantes de enemigos que son más peligrosas y letales. Por si no fuera suficiente, es una carrera contra el tiempo, así que la tensión y la adrenalina estarán a tope.

Al tratarse de un modo especial, Leon S. Kennedy cuenta con la posibilidad de desbloquear habilidades potenciadoras según tu progreso. Tal como lo imaginas, el modo LEON MUST DIE FOREVER saca el máximo provecho de la propuesta de acción que se combinó a la perfección con el terror de Resident Evil Requiem.

A continuación, te mostramos un avance para que sepas lo que te espera:

Resident Evil Requiem Leon Must Die Forever DLC trailer! pic.twitter.com/CiMne2GOcU — Genki✨ (@Genki_JPN) May 8, 2026

¿Cómo juego este nuevo modo en Resident Evil Requiem?

Tal como lo señalamos, el modo LEON MUST DIE FOREVER ya está disponible desde este momento y no tiene costo. Sin embargo, eso no significa que puedes acceder en él tan fácil.

Para poder jugar debes terminar Resident Evil Requiem y una vez que veas los créditos y regreses a la pantalla de inicio, podrás seleccionar este nuevo modo y medirte en batalla contra los enemigos que ya superaste en el juego base, pero en una versión más peligrosa.

Finalmente, Capcom anunció que este modo viene como parte de la actualización más reciente del juego en todas sus versiones, la cual incluye:

Corrección de varios errores en diferentes plataformas

Soporte en PC para los gatillos adaptativos, la retroalimentación háptica y las funciones de sensor de movimiento del mando inalámbrico DualSense de PS5

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