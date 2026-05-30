Yuji Naka, cocreador de Sonic the Hedgehog, es una de las figuras más legendarias de la industria, pero ahora volvió a estar en el centro de la polémica luego de que un exdirectivo de SEGA lo describiera como “la persona más miserable” con la que ha trabajado en toda su carrera.

Estas palabras vienen de la boca de Mike Fischer, exvicepresidente de marketing de SEGA of America, quien en una reciente plática recordó varios episodios caóticos durante su convivencia con el creativo japonés en los años 90 y principios de los 2000. En entrevista con Sega 16, Fischer explicó que regresar a SEGA fue una experiencia agradable por reencontrarse con antiguos compañeros, pero aseguró que lidiar con Naka fue completamente diferente.

“Es literalmente la persona más miserable con la que he trabajado en videojuegos o en cualquier otra cosa en toda mi vida; simplemente un ser humano horrible, y puedes citarme diciendo eso”, dijo el exencargado de marketing.

Por ejemplo, Fischer recuerda que durante una conversación sobre cómo el mercado occidental estaba comenzando a inclinarse hacia juegos más maduros —algo que eventualmente daría pie al nacimiento de franquicias como Yakuza—, Yuji Naka reaccionó de manera explosiva y lo acusó de querer convertir a SEGA en una compañía de “juegos porno”.

Yuji Naka también protagonizó una discusión absurda por el nombre de un juego de GameCube

Fischer también recordó algunos problemas ocurridos durante el desarrollo de Billy Hatcher and the Giant Egg para Nintendo GameCube. De acuerdo con el exdirectivo, Yuji Naka insistía en que el título debía llamarse simplemente Giant Eggs, aunque el equipo estadounidense intentó explicarle que en inglés la expresión “lay a big egg” (o tirar un huevo enorme) se usa para referirse a un fracaso rotundo.

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La situación se volvió todavía más extraña cuando alguien sugirió el nombre final de Billy Hatcher and the Giant Egg para destacar al protagonista y no solo a los huevos gigantes del juego. Según Fischer, Naka odiaba el nuevo nombre y después lanzó una propuesta que dejó a todos desconcertados: “Otro nombre para rooster (gallo) es cock… ¿podemos llamar al juego Giant Cock en inglés?”, recordó entre risas el exejecutivo, quien aseguró que no estaba exagerando la fálica historia relacionada con el creador de Sonic.

Exejecutivo asegura que Yuji Naka intentaba “reescribir la historia” de Sonic

Las críticas de Fischer no terminaron ahí. El antiguo ejecutivo aseguró que Yuji Naka constantemente intentaba apropiarse de méritos relacionados con Sonic the Hedgehog y minimizar el trabajo de Naoto Ohshima, diseñador original del personaje.

De hecho, Fischer afirmó que Naka se negaba a sentarse cerca de Ohshima durante algunos eventos porque creía que el artista intentaba robarle crédito por la creación de Sonic. El exdirectivo incluso acusó al desarrollador japonés de “reescribir la historia” alrededor de la franquicia, algo que contrastó con la actitud de Ohshima, a quien describió como una de las personas “más amables y nobles” que ha conocido.

La figura de Yuji Naka ya había sido duramente golpeada en años recientes luego de que el creativo fuera condenado en Japón por cargos relacionados con insider trading en 2022. Aunque el legendario desarrollador sigue siendo una figura clave en la historia de SEGA y de Sonic, testimonios como el de Fischer muestran que detrás del éxito del erizo azul también existieron fuertes tensiones dentro de la compañía.

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