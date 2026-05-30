Pocos videojuegos logran mantenerse relevantes durante más de una década, pero The Witcher: Wild Hunt acaba de demostrar que sigue siendo uno de los RPG más importantes de todos los tiempos. CD Projekt confirmó oficialmente que el juego ya superó las 65 millones de copias vendidas en todo el mundo, una cifra que lo coloca como el octavo videojuego más vendido de la historia.

El impresionante logro fue revelado durante el más reciente reporte financiero de la compañía polaca y también significa que el RPG protagonizado por Geralt de Rivia ya supera en ventas a The Elder Scrolls V: Skyrim, uno de los títulos más exitosos e influyentes de la industria. La aventura de Bethesda se había mantenido durante años como una referencia absoluta dentro del género, por lo que el crecimiento constante de The Witcher: Wild Hunt deja claro el enorme impacto que todavía tiene entre nuevos jugadores y veteranos.

El éxito del RPG también ayuda a explicar por qué CD Projekt decidió desarrollar un nuevo contenido descargable para el juego más de 10 años después de su estreno original. Aunque muchos pensaban que el estudio ya había cerrado completamente este capítulo, la enorme popularidad del título provocó que la compañía apostara por una expansión completamente nueva.

El nuevo DLC para The Witcher: Wild Hunt será enorme y tendrá más Gwent

La nueva expansión, conocida como Songs of the Past, promete ser mucho más ambiciosa de lo que algunos jugadores esperaban. Durante una transmisión especial por el aniversario del juego, integrantes de CD Projekt adelantaron que el contenido tendrá una escala similar a Blood and Wine, la famosa expansión que muchos consideran prácticamente un juego completo.

De acuerdo con datos de HowLongToBeat, Blood and Wine puede tomar alrededor de 28 horas para completarse, por lo que todo apunta a que Songs of the Past ofrecerá una aventura gigantesca llena de nuevas historias, misiones y contenido para los fans del universo de Geralt.

Uno de los detalles que más emocionó a la comunidad fue la confirmación de que el DLC también incluirá nuevo contenido para Gwent. Aunque CD Projekt dejó de dar soporte oficial a Gwent: The Witcher Card Game en 2023, parece que el estudio todavía tiene planes para expandir el popular juego de cartas dentro de The Witcher 3.

CD Projekt ya trabaja en The Witcher 4 y otros proyectos enormes

Mientras prepara el regreso de Geralt, CD Projekt también tiene múltiples proyectos importantes en desarrollo. El estudio trabaja actualmente en The Witcher 4, entrega que tendrá como protagonista a Ciri y que busca convertirse en una nueva etapa para la franquicia.

Además, la compañía desarrolla un remake completo del primer The Witcher y también una secuela del universo de Cyberpunk 2077. Ninguno de estos proyectos tiene todavía una fecha de lanzamiento concreta, por lo que Songs of the Past apunta a ser el próximo gran estreno relacionado con la franquicia.

Después de más de una década, The Witcher: Wild Hunt no solo sigue vendiendo millones de copias, sino que continúa demostrando que su impacto en la industria permanece intacto. Muy pocos RPG pueden presumir algo similar.

El futuro de la franquicia está garantizado a largo plazo con la nueva trilogía

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The Witcher: Wild Hunt está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este aclamado RPG.