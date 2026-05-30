Desde que XBOX apostó todo por los lanzamientos multiplataforma, el logo de PlayStation aparece constantemente en sus eventos más importantes. Recientemente, Matt Booty, director de contenidos de XBOX, anticipó que esto también sucederá en el XBOX Game Showcase 2026, que incluirá anuncios para las consolas de Sony y Nintendo.

Muchos fanáticos de XBOX están en desacuerdo con esta política, pues consideran que dar espacio a las plataformas rivales es quitarle protagonismo a la marca. Si bien no habrá ajustes para el próximo gran show de XBOX, Asha Sharma reconoció que los jugadores tienen razón.

Por medio de sus redes sociales, aceptó que mostrar el logo de PlayStation y Nintendo en los eventos de Xbox es un error, por lo que prometió cambios en el futuro.

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Asha Sharma responde a la polémica de los logotipos en los eventos de XBOX

Mientras PlayStation evita a toda costa mencionar XBOX en cualquier contexto, la división de Microsoft no tiene problemas al mostrar el logo de su principal competidor en sus eventos más importantes. Esto ha generado molestia y frustración en muchos jugadores, pues incluso Nintendo hace lo posible por no incluir los logos y los nombres de sus competidores en sus transmisiones, salvo en casos muy especiales.

Asha Sharma prometió cambios importantes para iniciar una nueva era en XBOX, como una revisión de la estrategia multiplataforma. Dio esperanzas sobre el regreso de los exclusivos, aunque recientemente aceptó que decisiones difíciles vienen en camino.

Booty confirmó que el XBOX Games Showcase 2026 seguirá mostrando los logos de PlayStation y Nintendo Switch cuando sea necesario. Esto generó una oleada de críticas en las redes sociales, pues algunos fans de XBOX consideran que Sharma no está haciendo los ajustes que prometió.

Ante las quejas, la presidenta de XBOX hizo una declaración que tomó a todos por sorpresa, pues aceptó que mostrar los logotipos de la competencia en sus eventos es un error. Aseguró que tomará en cuenta los comentarios de la comunidad para futuros eventos.

“Estoy viendo los comentarios sobre los logotipos. Fue un error, y asumo la responsabilidad. Estamos hablando sobre cómo lo ajustamos para los futuros eventos de XBOX”, escribió la directiva.

La jefa de XBOX prometió cambios para futuros eventos de la marca

El comentario de Sharma sugiere que XBOX podría de dejar de mostrar los logos de PlayStation y Nintendo en futuros eventos, pero por ahora no hay pistas sobre los ajustes reales que hará la directiva luego de todas las críticas de la comunidad.

¿Qué ofrecerá el Xbox Games Showcase 2026?

La cuenta regresiva ya inició y la próxima semana estará llena de eventos y anuncios. Por supuesto, el XBOX Games Showcase 2026 es una de las transmisiones más esperadas, pues promete revelaciones por parte de varios equipos de Xbox Game Studios, Activision Blizzard y Bethesda.

El XBOX Games Showcase 2026 se llevará a cabo el domingo 7 de junio, a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. La presentación ofrecerá revelaciones mundiales, avances con gameplay y sorpresas para XBOX Game Pass.

Luego del evento principal se llevará a cabo el Gears of War: E-Day Direct, con nueva información sobre el esperado título de The Coalition. Es muy probable que por fin se revele gameplay y la fecha de lanzamiento. Como ya es costumbre, puedes esperar nuestra cobertura con las novedades más llamativas de ambos eventos.

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