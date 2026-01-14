Fallece Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball Z, Slam Dunk y Sailor Moon, a los 94 años

La prestigiosa actriz mexicana, conocida en la industria como La Madrina, perdió la vida el 14 de enero de 2026

La industria del entretenimiento en México y Latinoamérica se vistió de luto una vez más. Durante la mañana del miércoles 14 de enero de 2026, trascendió la triste noticia del fallecimiento de Gloria Rocha, prestigiosa directora de doblaje que trabajó en proyectos como Dragon Ball Z, Sakura Card Captors, Sailor Moon y Slam Dunk.

Confirman fallecimiento de Gloria Rocha, legendaria actriz y directora de doblaje

La noticia fue confirmada en redes sociales por personalidades del medio. En una publicación en su cuenta personal, Eduardo Garza, quien interpreta a Krillin en la franquicia Dragon Ball, reveló que la reconocida actriz mexicana perdió la vida a los 94 años de edad.

“Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha, directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”, comentó el actor en un post.

Eduardo Garza, voz oficial de Krilin para México y LATAM, confirmó el fallecimiento de La Madrina

Adicionalmente, René García, quien da vida a Vegeta en DBZ y Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk, se pronunció en su cuenta personal de redes sociales con un mensaje de despedida.

“Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar”, escribió el intérprete de voz en su publicación.

La directora Gloria Rocha con algunos miembros del elenco original de Dragon Ball Z

Al momento de redactar estas líneas, no se ha revelado el motivo detrás del fallecimiento de Gloria Rocha. Decenas de fanáticos reaccionaron a la noticia con tristeza y compartieron mensajes de respeto.

Gloria Rocha: una leyenda en el doblaje mexicano

Sin lugar a dudas, Gloria Rocha es una de las personalidades más reconocidas dentro de la industria del doblaje mexicano. Comenzó su carrera profesional en el sector en 1960, y a lo largo de los años prestó voz a personajes icónicos del cine y la televisión.

La Madrina es reconocida por interpretar a Miss Piggy en el Show de los Muppets, Olivia Olivo de Popeye, Sorceress en He-Man y los Amos del Universo, la Tia May en la serie animada de Spider-Man de 1981 y un sinfín de otros personajes.

Gloria Rocha también tuvo una extensa trayectoria en el ámbito de la dirección. Entre sus trabajos destacados en el género del anime encontramos a Salior Moon, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Slam Dunk, Sakura Card Captors. También trabajó en películas famosas como El Rey Escorpión y Pesadilla en la Calle Elm.

Gloria Rocha falleció a los 94 años de edad

La Madrina se desempeñó como directora hasa 2012; la película La dama de hierro fue su último proyecto antes de retirarse de la industria. Perdió la vida el 14 de enero de 2026, el mismo día de su cumpleaños.

En Level Up, lamentamos el fallecimiento de la actriz y directora Gloria Rocha, y deseamos que encuentre paz en su descanso final. También enviamos nuestra condolencia a su familia y allegados.

Fuente