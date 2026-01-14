PlayStation Plus enero: Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, un clásico de todos los tiempos y más juegazos confirmados para el servicio

2026 arrancó con todo para los suscriptores de PlayStation Plus. Sony reveló la lista de videojuegos que se integrarán al catálogo del servicio a partir del próximo 20 de enero. Tal como puedes esperar, hay títulos AAA, otros tantos de nicho y también hay un clásico de todos los tiempos que seguramente encantará a los fans de los juegos de antaño. No está de más destacar que el título más importante de este mes preparará a los fans para la siguiente entrega que debutará el 27 de febrero.

Preparando el camino para Resident Evil Requiem

PlayStation Plus recibirá estos juegazos en los próximos días

El blog oficial de PlayStation se actualizó con información que encantará a los suscriptores del servicio PlayStation Plus, en específico para quienes cuentan con los niveles Extra y Premium.

Para comenzar, tenemos un juegazo. Resident Evil Village llegará al servicio en los próximos días y no es casualidad. La última entrega canónica de la exitosa saga de Capcom pondrá al día a los jugadores para que estén listos para el debut de Resident Evil Requiem. Este título debutará el próximo 27 de febrero, así que los jugadores tendrán tiempo para disfrutar y terminar el juego de terror antes de la llegada de su esperada secuela que, por cierto, será el final de esta reciente trilogía que inició en 2017.

Luego, PlayStation Plus recibirá Like a Dragon: Infinite Wealth, título inspirado en la icónica saga Yakuza de SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio. Acompaña a Ichiban Kasuga a Honolulu City en el Pacífico y disfruta del estilo japonés para representar a la mafia con todas sus exageraciones y una propuesta de rol muy divertida.

De acuerdo con la información oficial, los juegos que componen esta lista estarán disponibles en su totalidad el 20 de enero, así que faltan unos cuantos días.

A continuación, te dejamos los juegos que llegarán a los niveles Premium y Extra de PS Plus este mes:

Resident Evil Village (PS4, PS5)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4, PS5)

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

Darkest Dungeon II (PS4, PS5)

The Exit 8 (PS4, PS5)

Art of Rally (PS4, PS5)

A Little to the Left (PS4, PS5)

Un clásico de todos los tiempos también llega al servicio

Es no es todo. En años recientes, Sony ofrece un catálogo de videojuegos clásicos de la era de sus primeras 2 consolas. En esta ocasión, viene en camino un clásico de Namco.

Hablamos de Ridge Racer, port del reconocido Arcade de Namco que debutó en 1993 y cuya versión para la consola de Sony llegó en 1994. No está de más recordar que para ese año, ver esos gráficos en 3D, la rapidez en pantalla y los detalles poligonales fueron un suceso como pocos.

Tal como sucede con otros juegos de antaño, esta versión para PS5 incluye mejoras en el renderizado, opción de guardado rápido, función para rebobinar y filtros para los fans de los títulos retro.

Ridge Racer, uno de los mejores juegos de la historia

