Falleció Albert Penello, veterano de Xbox y pieza clave en la formación de la marca

La industria de los videojuegos está de luto. Albert Penello, veterano de Xbox, falleció tras perder la lucha contra el cáncer. El ejecutivo fue uno de los rostros más reconocidos de la marca durante décadas, pues fue clave para la fundación y el desarrollo de Xbox. Su trabajo en el área de marketing y su posición de liderazgo en Microsoft, ayudó a hacer realidad el Xbox original, a impulsar el Xbox 360 y lanzar el Xbox One.

Miembros de toda la industria y exdirectivos de Xbox lamentaron la pérdida de Penello en sus redes sociales. Figuras como Peter Moore, Mike Ybarra y Larry Hryb publicaron mensajes para homenajear al veterano y reconocer su trayectoria en Xbox. Todos ellos coincidieron en que Penello fue fundamental para la formación de una de las marcas más importantes de la industria.

Entérate: La secuela de Okami se anunció en 2024, pero aún falta mucho para su lanzamiento

¿Quién era Albert Penello, veterano de Xbox?

Desde el inicio de Xbox, Albert Penello fue una de las figuras más incluyentes de la marca. Fue el encargado de definir el rumbo de varias consolas con una visión clara de mercado. Inició su carrera en Microsoft a finales de la década de los años 1990. Esto le dio la oportunidad de participar en el desarrollo del primer Xbox, sistema que llegó al mercado en 2001.

Su trabajo en la marca siempre estuvo ligado al área de marketing y estrategia de producto. Esto significa que fue el responsable de posicionar a Xbox frente a PlayStation y Nintendo en sus inicios. Además de definir la visión de Xbox durante al menos 3 generaciones, Penello también fue importante al momento de comunicar el enfoque de la marca a los jugadores y los desarrolladores.

Albert Penelo falleció, pero dejó un importante legado en Xbox

El trabajo del ejecutivo fue sumamente importante para que el primer Xbox y la marca ganaran terreno en la industria. También fue clave para que el Xbox 360 alcanzara la popularidad que tuvo en el mercado del entretenimiento digital. Estuvo involucrado en el lanzamiento del Xbox One, y defendió la visión multimedia del sistema.

Tras el tropiezo de dicha consola, Penello abandonó Microsoft y Xbox, pero se mantuvo activo en la industria. Trabajó en Amazon en diversos proyectos relacionados con el entretenimiento digital. Falleció a inicios de 2026 tras perder la batalla contra el cáncer.

Te interesa: CORSAIR cancela órdenes de DRAM, les sube el precio y consumidores enfurecen

La industria se despidió del veterano de Xbox

Larry Hryb, exejecutivo de Xbox mejor conocido como Major Nelson, fue una de las primeras personas que habló sobre el fallecimiento de Penello. Por medio de su cuenta de X, publicó un mensaje para reconocer la trayectoria y las contribuciones que hizo a la industria.

“Devastado por la pérdida de mi gran amigo, Albert fue un pilar de los videojuegos en Microsoft y Amazon, una voz brillante y confiable en nuestra industria, un amigo leal y, lo más importante, un esposo y padre que fue profundamente amado por su esposa, Dara y su hija, Lily”.

Devastated by the loss of my close friend, @albertpenello – Albert was a pillar of gaming at Microsoft and Amazon, a brilliant, trusted voice in our industry, a loyal friend, and most importantly a husband and father who was profoundly loved by his wife, Dara and daughter, Lily. pic.twitter.com/8PRF5zoer5 — Larry Hryb, Gamer Emeritus 📱⌨️🖱️🎮 (@majornelson) January 2, 2026

Peter Moore, expresidente de Xbox, también habló sobre la partida del veterano y lo reconoció como una de las leyendas de la industria. Resaltó algunas de las cualidades que hicieron al ejecutivo uno de los miembros más importantes de Xbox.

“Hemos perdido una verdadera leyenda… Albert era el optimista definitivo, siempre enérgico y dispuesto a emprender cualquier proyecto que se le presentara (¿recuerdan el HD DVD?). Lo extrañaremos mucho y deja un gran vacío en el corazón de la extensa familia Xbox”.

Mike Ybarra, exdirectivo de Xbox y Blizzard, compartió un mensaje más personal. Reconoció la resiliencia del ejecutivo, quien siempre se mantuvo positivo pese a sus problemas de salud. Ybarra celebró su pasión por los videojuegos, pues fue uno de los motores más importantes para Xbox.

“Hablé con Albert hace un mes para ver cómo estaba. Estaba muy animado y su actitud era excepcional dada la situación. Recordaré a Albert como una persona amable, generosa y con una pasión increíble por el pasatiempo que todos amamos: los videojuegos. Su energía y compromiso eran inigualables. Su impacto en Xbox fue notable. Siempre debatiendo por la respuesta correcta y esforzándose por mantener a los jugadores en primer lugar”.

I found out today that Albert Penello passed away from cancer. Incredibly sad to hear this. Albert was a long time Xbox employee and gaming fan.



I spoke to Albert about a month ago, checking in to see how he was. His spirits were high, his attitude was remarkable given the… — Mike Ybarra (@Qwik) January 2, 2026

Por si te lo perdiste: Este juego de Star Wars se volvió carísimo tras rumores de hackeo de PS5

Fuente