Fallout Shelter es el nuevo reality show que Amazon prepara para Prime Video

El reality estará a cargo de los creadores de The Squid Game: The Challenge

La serie original de Prime Video basada en Fallout fue todo un éxito para la plataforma. Actualmente está en emisión su segunda temporada y Prime Video ya dio luz verde a 2 proyectos más: la tercera temporada de la serie y un reality show llamado Fallout Shelter.

La noticia se dio a conocer por medio de la cuenta de X de Fallout. El reality constará de 10 episodios en donde los concursantes estarán encerrados en una bóveda de Vault-Tec. Ahí deberán completar desafíos crecientes, dilemas estratégicos y encrucijadas morales mientras persiguen un premio en efectivo. La sinopsis oficial dice lo siguiente:

“La serie no solo probará los atributos principales de los habitantes, sino también su lealtad y alianzas. Es un juego de dinámica de poder, popularidad y estrategia social que finalmente resultará en un gran premio en efectivo, pero ¿tienes lo que se necesita para ser el más S.P.E.C.I.A.L?”

Las siglas S.P.E.C.I.A.L., se refieren a las habilidades necesarias para los participantes: Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte (S.P.E.C.I.A.L). Las siglas hacen alusión a dichas habilidades, pero en inglés.

Good morning, prospective Vault Dwellers! In order to best serve you in What Comes Next, we need volunteers for a very real, very scientific opportunity to beta test a better society. Visit this website if you’d like to join Fallout Shelter, a new series full of escalating… pic.twitter.com/hCr0TxmNOn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 15, 2026

Actualmente, están buscando participantes que quieran probar sus habilidades, y a través de este enlace, podrás acceder al sitio web en donde marca los requisitos necesarios. ¿Te atreverías a postularte para ser el ganador en el reality de Fallout?

El estudio encargado de hacer el reality es Studio Lambert, los cuales crearon The Squid Game: The Challenge, el reality basado en la famosa serie de Netflix. Eso sí, sin toda la violencia y masacre de la serie surcoreana.

Están buscando a competidores para Fallout Shelter

La serie de Fallout tendrá una tercera temporada

En mayo del año pasado, Prime Video confirmó que la renovación para una tercera temporada para Fallout. La confianza en el proyecto basada en la franquicia de Bethesda es sólida, ya que la segunda temporada, la cual se encuentra en emisión, goza de grandes números y un muy recibimiento por parte de la crítica y los fans.

Posiblemente, la tercera temporada llegue a finales de este año, así como la segunda debutó a principios de diciembre de 2025. Se espera que todo el cast y equipo creativo regrese para la nueva temporada.

This Wednesday… be ready to run pic.twitter.com/5o72t5kVEC — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 11, 2026

Lamentablemente, no hay ninguna noticia o rastro de que un nuevo juego de Fallout salga en el corto o mediano plazo. Recordemos que Bethesda se encuentra trabajando arduamente en The Elder Scrolls VI, por lo que suponer que pronto llegará Fallout 5 suena más a ilusión que a posibilidad. Pero como dijo alguna vez El Sabio: arriba la esperanza, abuelita.

¿Qué opinas? ¿Verás el reality de Fallout? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.