¿Xbox arruinó su sorpresa? Filtración muestra toda la información de Forza Horizon 6. ¿Cuándo sale qué incluye la edición Premium?

Un error en una pantalla de Forza Horizon 5 reveló detalles que debían aparecer hasta el Developer Direct

Una de las franquicias más exitosas de Xbox por derecho propio es Forza Horizon. Sus entregas recientes inspiradas en Reino Unido y luego en México vendieron millones de copias y suman millones de jugadores. La IP de Playground Games está lista para dar el siguiente paso y la expectativa estaba en el evento Developer Direct del 22 de enero. Sin embargo, un descuido habría revelado detalles importantes antes de tiempo y ya hay información extraoficial sobre la fecha de lanzamiento, el país en que se inspira y el contenido de la edición Premium.

NO TE LO PIERDAS: Usuarios PS5 no se sienten atraídos por los juegos de Xbox, según estimaciones: Forza Horizon 5 es una excepción con 5 millones de copias

Esta es la fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6 y el país en que se inspira, según filtración

Tal parece que alguien cometió un error importante en Xbox pues hace unos momentos circuló en redes sociales una captura de pantalla que muestra detalles de Forza Horizon 6.

Esta información apareció, supuestamente, como un anuncio en Forza Horizon 5 y aquellos que lo vieron en tiempo real no tardaron en registrar lo que sucedió.

De acuerdo con lo que se muestre en ese anuncio emergente, Forza Horizon 6 llegará el próximo 19 de mayo. Sin embargo, habrá acceso anticipado para quienes adquieran la edición Premium, en cuyo caso podrán jugar a partir del 15 del mismo mes.

Por otra parte, la imagen confirma que el festival de automovilismo de Playground se llevará a cabo en Japón. Esta es una noticia muy importante pues los fans de la franquicia llevan muchos años pidiendo al estudio que el juego se localice en el país asiático.

La captura fue compartida en Internet por el usuario de X “XboxF10”:

Los primeros detalles de Forza Horizon 6

¿Qué incluye la edición Premium?

Por otra parte, el anuncio mostró algunos de los incentivos para adquirir la versión Premium de Forza Horizon 6. Como mencionamos anteriormente, esta permitirá jugar antes del lanzamiento.

Dicho esto, te compartimos la lista con lo que incluirá esta versión:

Más de 550 vehículos reales

Acceso anticipado: juega 4 días antes a partir del 15 de mayo

Membresía VIP

Paquete de bienvenida

Car Pass

Paquete de autos Time Attack

Paquete de autos Pasión Italiana (después del lanzamiento)

2 expansiones premium (después del lanzamiento)

Ferrari J50 exclusivo (bonificación por pedido anticipado)

La cuarta entrega nos llevó a Reino Unido

¿Por qué es tan importante esta franquicia para Xbox?

Actualmente y salvo el caso de Minecraft, Forza Horizon es la franquicia con mayor crecimiento y éxito para Microsoft. La reciente edición inspirada en México, vendió más de 5 millones de copias tan solo en PS5.

Asimismo, suma más de 50 millones de jugadores que se reparten entre la consola de Sony, PC y el ecosistema de Microsoft Gaming. Se trata de una entrega a la que se puede acceder en Xbox Game Pass Ultimate.

Forza Horizon 5 es un éxito para Xbox

ENTÉRATE: Fable llegará a PlayStation 5 el mismo día que lo hará en Xbox y PC, según acertado informante

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente