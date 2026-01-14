Minecraft tiene un nuevo rival en PC: Hytale, de $20 USD, consigue casi 3 millones de jugadores en su primer día

El ambicioso proyecto de Hypixel Studios fue cancelado, pero resurgió de las cenizas y ahora también es un éxito en Twitch

Por más de una década, Minecraft permaneció como el sandbox de aspecto pixelart más exitoso del mercado; al final del día, hablamos de uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Si bien en años recientes hemos visto diversos proyectos que intentaron replicar la popularidad del título de Mojang, parece que por fin apareció un rival digno: Hytale.

Esta nueva propuesta de mundo abierto es obra del equipo independiente Hypixel Studios. La historia detrás del proyecto es muy interesante y demuestra lo turbulento que puede ser el desarrollo de un videojuego. Tras psar por una producción de 10 años y sufrir una cancelación, finalmente llegó en acceso anticipado a inicios de esta semana.

Hytale es un éxito con millones de jugadores

Tal como se prometió, el sandbox debutó el 13 de enero de 2026 para PC bajo el formato de early access. Actualmente sólo está disponible a través deel sitio web oficial, pues sus desarrolladores ya dejaron claro que, al menos por ahora, no tienen planes de lanzar una versión de Steam para evitar críticas negativas de “jugadores que no están informados”.

En la previa al debut oficial, Simon Collins-Laflamme, fundador de Hypixel Studios y actual director de Hytale, pronosticó que más de 1 millón de jugadores iniciarían sesión durante el lanzamiento y advirtió que podría haber algunos problemas técnicos. Si bien parecía una predicción audaz, el estreno superó ampliamente las expectativas.

Hytale está fuertemente inspirado en Minecraft, el máximo referente en el género sandbox

El desarrollador reveló que, en un momento dado, el título de mundo abierto alcanzó casi 3 millones de usuarios concurrentes en PC. Laflamme, quien estaba presente en un servidor público bajo el seudónimo de Simon, reveló que había 2.8 millones de jugadores conectados al mismo tiempo.

Si bien algunos fanáticos experimentaron problemas para iniciar sesión y unirse a una partida, parece que el lanzamiento se desenvolvió sin mayores complicaciones. Hytale consiguió que miles de personas se involucraran en su estreno en acceso anticipado, y también se volvió toda una sensación en Internet.

En su debut, el título de Hypixel Studios alcanzó un pico máximo de más de 420,000 espectadores en Twitch. En este momento hay 134,400 viewers en la plataforma de streaming, lo que permite que el juego supere a GTA V, Clash Royale, Arc Raiders y Valorant. Por supuesto, está por verse si logra mantenerse en la cima por los próximos días.

Hytale la rompe en Twitch con más de 100,000 espectadores

Hytale tuvo un desarrollo problemático

Debido a la naturaleza de early access, aún hay muchas características que brillan por su ausencia. Los desarrolladores prometieron que agregarán minijuegos, un modo aventura, funciones sociales y más novedades en futuras actualizaciones.

El estudio confirmó antes del lanzamiento que consiguió financiación para los próximos 2 años, y parece que el éxito comercial garantizará el futuro del proyecto. La meta es brindar soporte activo por, al menos, una década. Si mantiene su popularidad, podríamos estar ante un nuevo éxito duradero que realmente compita contra Minecraft.

Sin duda, llegar a este punto fue toda una odisea. Hytale comenzó su desarrollo en 2015 por los creadores de Hypixel, uno de los servidores más populares del sandbox de Mojang. Si bien Riot Games brindó apoyo económico, finalmente adquirió al equipo responsable en 2020. Tristemente, la compañía detrás de League of Legends canceló el proyecto en el verano del año pasado.

Tras pasar por un desarrollo de 10 años y sobrevivir a una cancelación, Hytale de Hypixel Studios debutó el 13 de enero de 2026

En los meses posteriores, Simon Collins-Laflamme intentó recomprar la propiedad intelectual. Tras pasar por varias rondas de negociaciones, el creativo finalmente adquirió los derechos y reactivó la producción en noviembre de 2025. El videojuego de mundo abierto ya está disponible a cambio de $20 USD, aunque hay versiones más caras que oscilan entre los $35 USD y los $70 USD.

