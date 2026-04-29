Fan de Pokémon perderá su canal de YouTube con más de 100,000 suscriptores por reclamos de Nintendo: “no puedo luchar contra esto”

Para nadie es un secreto que Nintendo protege sus franquicias a capa y espada. Un fan de Pokémon sufrirá muy pronto las consecuencias de las políticas de la compañía japonesa, que puso la lupa sobre su canal de YouTube. PokéNational Geographic se dedicaba a hacer videos al estilo National Geographic y ofrecía curiosos documentales sobre los comportamientos de ciertos Pokémon.

Su original propuesta atrajo la atención de miles de fanáticos durante los últimos 3 años, por lo que rápidamente superó la barrera de los 100,000 suscriptores en YouTube. Sin embargo, la historia de PokéNational Geographic tendrá un final bastante decepcionante en unos días. Lo que pasa es que el canal cerrará ya que recibió múltiples reclamos de derechos de autor por parte de Nintendo. Su responsable, claramente decepcionado, compartió su historia luego de enterarse de la noticia.

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El canal PokéNational Geographic cerrará por reclamos de Nintendo

Elious, creador de PokéNational Geographic, inició su aventura en YouTube en 2023 con un sólo objetivo: entretener a los fanáticos de Pokémon de una forma única. El canal se dedicaba a crear falsos documentales sobre la vida de populares Pokémon en su hábitat natural. Su creador se inspiró en las producciones de National Geographic para mostrar una faceta oculta de las criaturas más icónicas de la saga.

Esta semana, el creador de contenido recibió una mala noticia, pues la popularidad de su canal llamó la atención del equipo legal de Nintendo. En cuestión de días, recibió múltiples reclamos por parte de la compañía, que considera que Elious viola los derechos de autor de Pokémon. Nintendo lo acusa de utilizar contenido de los “videojuegos de Pokémon, incluyendo las obras audiovisuales, los personajes y las imágenes”.

Elious está desconcertado, pues argumenta que no usa material de los juegos en sus videos. Reconoció que usa los sonidos característicos de los Pokémon en sus producciones, pero sólo durante unos segundos. El panorama no luce nada bien para el creador de contenido, pues en una semana perderá su canal y todos sus videos.

“Me quedan 7 días antes de que me eliminen el canal. Nintendo of America ha denunciado por derechos de autor muchos de mis vídeos. No puedo luchar contra esto. Todo parece legítimo, parece provenir de la verdadera Nintendo of America. No sé qué hacer con esto. Claro que estoy descargando cosas, tengo todos los videos, pero nunca más podré publicarlos. Y nunca más podré usar este canal. Más de 100,000 suscriptores, más de 3 años creando estas animaciones, y todo desaparecerá en 7 días”.

Nintendo obligará al creador de contenido a cerrar su canal para evitar problemas legales

Elious lamentó la presión por parte de Nintendo, pues su objetivo sólo era entretener a los fans y pulir sus habilidades de animación. Está decepcionado de que tenga que borrar todo su material de YouTube, a pesar de que tuvo una excelente recepción entre los jugadores.

“He trabajado en muchos proyectos diferentes que he querido mostrar y de los que he querido hablar, y quiero crear muchas cosas nuevas. Así que supongo que esta es mi oportunidad, en cierto modo. Pero bueno, he sido Elious de Elious Entertainment, y PokéNational se acabó. Se acabó.”

Fans de Pokémon criticaron a Nintendo y apoyaron al youtuber

Elious abrió otro canal en YouTube para poder compartir su historia con toda la comunidad. Los fanáticos de Pokémon que conocen su trabajo no fueron indiferentes y le dieron muchas pruebas de apoyo en la sección de comentarios. También hubo infinidad de críticas hacia Nintendo, tanto por sus políticas como por la forma en que persigue a creadores de contenido.

La comunidad arremetió contra Nintendo por cerrar canales de YouTube con contenido humano, mientras que hay cientos de canales llenos de videos sobre sus franquicias hechos con inteligencia artificial. Otros fans se mostraron hartos de que la empresa ataque a sus seguidores de esta forma y que no les ofrezca vías oficiales para crear contenido.

“Entonces Nintendo no persigue los videos basura de IA que tienen muchas vistas, pero sí va contra el trabajo hecho por personas reales. Gran trabajo, Nintendo y The Pokémon Company”. “Esto es solo otra forma de fanart, Nintendo debería apoyarlo. Valen miles de millones, no hay forma de que un canal con 100,000 seguidores afecte sus ganancias”.

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