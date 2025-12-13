¿Fan de Stellar Blade? Lanzarán la figura de EVE más económica hasta la fecha

Stellar Blade trascendió y se consolidó como una franquicia importante en el catálogo de IP de SHIFT UP con sólo la primera entrega. Pese a que se trata de una serie naciente, la compañía surcoreana ya está lanzando mercancía y entre los próximos productos está una nueva figura de EVE que es más económica que las de la colección anterior.

Seguramente recordarás que meses después del lanzamiento de Stellar Blade se anunciaron figuras costosas de EVE y Tachy, cada una de las cuales se ofrecía a cambio de $2199 USD. Aunque costaban mucho, ambas se agotaron al instante, ya que eran muy limitadas, decepcionando a cientos de fans interesados en ellas.

Habrá nueva figura de Stellar Blade

Pues bien, SHIFT UP es conocido por producir un montón de figuras de GODDESS OF VICTORY: NIKKE y se esperaba que hiciera lo mismo con Stellar Blade y no tuvo que pasar mucho tiempo para ver los primeros productos.

De hecho, la tercera figura comercial de Stellar Blade es de EVE y será menos costosa, aparte de que más fans podrán conseguirla porque no es de tiraje limitado.

El coleccionable deja ver a EVE en una posición inactiva cargando con una mano su espada insignia Blood Edge y con la mirada hacia el frente. Consta de la figura principal y la base, y en conjunto su altura es de 27 cm.

La escultura correrá por cuenta de la compañía G.O. Cerberus Project TM, mientras que de la producción se encargará Flare.

Es importante mencionar que, al ser más económica, la figura de EVE de Flare será más pequeña y aunque no tendrán injertos de pelo ni estarán hechas de diferentes materiales el nivel de detalle es bueno.

¿Dónde comprar la figura de EVE de Stellar Blade y cuánto costará?

Esta nueva figura de EVE costará ¥36,220 JPY, alrededor de $232 USD y ya puede preordenarse en sitios como AmiAmi, en el que es uno de los productos más vendidos incluso algunos días después de su anuncio, dicho sea de paso.

Desde luego, esta figura nueva de Stellar Blade no es para nada barata, pero es mucho más económica que la única figura oficial existente de la franquicia, que lanzó de manera muy limitada JND STUDIOS, reconocida compañía de estatuas de alta calidad.

Si aún no tienes el dinero para comprarla, no te preocupes, que su lanzamiento está agendado hasta enero de 2027, por lo que tienes mucho tiempo para ahorrar.

Hasta ahora sólo se sabe de una figura de EVE por parte de Flare, pero no dudamos que dada la popularidad de Stellar Blade y el interés de SHIFT UP en estos coleccionables se anuncien de otros personajes más adelante.

SHIFT UP lanzará nueva figura de EVE de Stellar Blade (imagen: SHIFT UP, Flare, LEVEL UP)

¿Qué te parece la figura de EVE de Stellar Blade? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

