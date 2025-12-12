The Game Awards 2025: resumen con todos los anuncios y sorpresas del evento de videojuegos

The Game Awards 2025 ya inició y los anuncios no tardan en llegar. Además de los premios, el evento es un escaparate para todo tipo de anuncios. Juegos en desarrollo de los que ya tenemos conocimiento, pero también hay sorpresas como fechas de lanzamiento, revelaciones y títulos inesperados. Como es costumbre, cada año tenemos para ti el resumen con todos los anuncios y a continuación podrás ver todo lo que se anunció en la premiación.

PRAGMATA, el esperado juego de Capcom, ya tiene fecha de lanzamiento

El esperado juego de Capcom, PRAGMATA, por fin tiene fecha de lanzamiento. Su revelación fue el anuncio más importante del pre-show. De acuerdo con la información, esta entrega y nueva franquicia de la compañía japonesa llegará el 24 de abril de 2026.

Pero eso no es todo, pues debutará en PS5, Xbox Series X|S y PC. También llegará a Switch 2 en fecha posterior. La mejor noticia es que hoy mismo habrá demo disponible en estas plataformas.

Pragmata llegará el 24 de abril de 2026

Star Wars tendrá un nuevo juego inspirado en la era de la Antigua República y Casey Hudson será su director

TGA 2025 inició sin piedad alguna y el primer anuncio de la noche fue Star Wars: Fate of the Old Republic. Se trata de una nueva entrega inspirada en la era de la Antigua República.

La sorpresa de la noche vino momentos después ya que se reveló que Casey Hudson, estrella de BioWare y uno de los artífices de Knights of the Old Republic será el director. De acuerdo con el primer avance, será un juego single player de estilo tradicional. El juego es desarrollado por Arcanaut Games y editado por Lucasfilm Games.

Larian Studios lo hace de nuevo y revelan un nuevo Divinity

El misterio del monolito se resolvió. Una de las campañas publicitarias más vistosas en el gaming reveló su intención. Durante el evento, Larian Studios, ganadores del GOTY 2023 con Baldur’s Gate 3, revelaron una nueva entrega de Divinity.

El avance fue espectacular y da cuenta del mundo que está creando el estudio. Una procesión en busca de acabar con el mal durante la era medieval termina muy mal y confirma que el proyecto es muy ambicioso. El juego se definió como el más grande en que ha trabajado el estudio.

Un nuevo Divinity está en desarrollo

El creador de Left 4 Dead presenta 4Loop, su nuevo videojuego

Hace unos días se reveló una inesperada alianza entre Bad Robot y Sony Interactive Entertainment. El proyecto en cuestión es el nuevo juego de Mike Booth, creador de Left 4 Dead y hoy, durante The Game Awards se mostraron sus primeros detalles.

4Loop es un juego cooperativo que combina la acción y algo de terror en un mundo plagado de criaturas. No puedes morir, lo que sucede es que regresas en un bucle que te dará nuevas oportunidades, pero en condiciones diferentes. Este título llegará a PS5 y Steam.

4Loop, lo nuevo del creador de Left 4 Dead

Naughty Dog no habría alcanzado la cima de no ser por su talento y parte de su gran historia tiene que ver con Bruce Straley. Uno de los talentos que tomó la batuta de Uncharted y que dio vida a The Last of Us junto con Neil Druckmann ya tiene nuevo proyecto.

Coven of the Chicken Foot es el nuevo juego de Wildflower Interactive, estudio de Bruce Straley.

Coven of the Chicken Foot

El terror está de vuelta con lo nuevo de Frictional Games, creadores de SOMA

Uno de los estudios que más destaca en la creación de juegos de terror inmersivos es Frictional Games, conocidos por su entrega SOMA. Durante The Game Awards presentaron su próximo título, Ontos, que llegará en 2026.

Ontos debuta en 2026

Leon S. Kennedy sí aparecerá en Resident Evil Requiem

Los rumores llegaron a su fin. El icónico Leon S. Kennedy sí estará en la nueva entrega de Resident Evil. El nuevo avance del juego de terror de Capcom mostró al veterano policía y agente del gobierno en acción y con un diseño que deja ver el paso del tiempo. De acuerdo con el trailer, estará encargado de porciones de acción en el juego y el regreso a Raccoon City promete ser épico.

El intrigante Exodus de Wizards of the Coast ya tiene ventana de lanzamiento

Wizards of the Coast, estudio con gran experiencia en los RPG tiene un proyecto muy ambicioso de tipo sci-fi y aventura espacial. Su nombre es Exodus. Durante TGA 2025, el estudio aprovechó la ocasión para revelar la ventana de lanzamiento de este videojuego. Llegará en 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC.

Exodus llegará en 2027

Doble play con otro anuncio: Warlock – Dungeons & Dragons

Aprovechando la presencia en el escenario, Wizards of the Coast anunció su nuevo videojuego. Esta entrega está inspirada en el juego clásico de rol de Calabozos y Dragones. Se trata de Warlock – Dungeons & Dragons que llegará en 2027.

Warlock – Dungeons & Dragons

Remedy la rompe en The Game Awards con Control Resonant que llegará en 2026

Remedy Entertainment se ganó una buena reputación haciendo grandes videojuegos. Una de sus jóvenes franquicias es Control y luego del éxito del primer juego es momento de una segunda entrega. Durante el evento de Geoff Keighley se reveló Control Resonant, entrega que debutará en algún momento de 2026.

Nagoshi Studio nos da otra perspectiva del crimen en Japón

Toshihiro Nagoshi se cansó de triunfar con Yakuza y decidió hacer su propio estudio y su primer videojuego fuera de SEGA y RGG Studio. La manzana no cae lejos del árbol y durante la premiación se presentó Gang of Dragon.

Gang of Dragon

Checa el primer avance de la nueva película de Street Fighter

2026 será el año en que Street Fighter regrese a la pantalla grande. En marco de TGA, la producción del filme sorprendió a los fans con un nuevo avance, pero también con la mayor parte del elenco que se encargará de dar vida a los peleadores que hicieron historia en Arcade hace más de 30 años.

El nuevo juego de LEGO Batman ya tiene fecha de lanzamiento

Con los videojuegos de LEGO no hay pierde y la próxima escala se encuentra en el universo de Batman. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para disfrutar el regreso a Ciudad Gótica. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight llegará el 29 de mayo a consolas y PC.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight llega en 2026

