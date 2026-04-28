Filtración apunta a que llegarán incursiones masivas en Pokémon GO

Parece ser que se tratarán de las incursiones colectivas que vimos al final del trailer de presentación del juego

Pokémon GO sigue con paso firme y a pesar de haber salido hace casi 10 años, aún mantiene una base de jugadores sólida y constante. Ahora, tras una reciente filtración, nos enteramos de que un nuevo tipo de incursión podría llegar al popular juego de Niantic.

La información la dio a conocer la cuenta de X, ThePokémodGroup, la cual reveló que un dataminer encontró algo curioso en el código del juego, raids (incursiones) masivas y grupales.

Al parecer, se tratarán incursiones de Pokémon especiales o difíciles de capturar, pero a diferencia de las incursiones actuales, éstas serán mucho más difíciles y requerirán de una cantidad masiva de personas.

Let's talk about "Coordinated" Raids.



It’s a new raid tier unlike anything we currently have in the game. It seems we

will need a large number of players to defeat the raid boss.



There will be a special attack, something like a "coordinated" attack that we

can use when the raid… pic.twitter.com/w1omTeOlss — The Pokemod Group (@thepokemodgroup) April 26, 2026

Además, los entrenadores deberán ejecutar un ataque especial cuando la barra de salud del Pokémon se encuentre en niveles críticos. Una vez hecho eso, todos los jugadores deberán alzar sus dispositivos al mismo tiempo para poder capturar al Pokémon. Aquí no estaría la mecánica de lanzar la pokébola.

Una vez que todos alcen sus dispositivos, sabrán si capturaron o no al Pokémon, y parece que será colectivo, es decir, o todos lo capturan; o nadie lo captura.

Este tipo de incursión masiva recuerda a lo visto en el trailer de presentación de Pokémon GO

En julio de 2016, cuando se anunció y reveló Pokémon GO, salió un trailer el cual, al final, podíamos ver a un grupo masivo de gente en Times Square, Nueva York. Ahí, todos luchaban colectivamente para derrotar a Mewtwo.

Una vez que todos lograban derrotar a Mewtwo, en el video se ve como todos los entrenadores esperan ansiosos al resultado del combate y una vez que se confirme su victoria, todos reciben la notificación de haber capturado a Mewtwo.

Desde la salida del juego, muchos jugadores se quedaron con las ganas de ver ese tipo de incursiones o raids dentro del juego además de las que ya están. Actualmente tenemos incursiones normales de 3 niveles, (fácil, medio y difícil), megaincursiones e incursiones oscuras, además de los combates Dinamax y Gigamax.

Incluir este nuevo tipo de incursiones masivas podría ser un gran acierto por parte de Niantic para mantener con vida al popular juego de Pokémon. Podría incluso potenciar la interacción entre los jugadores en la vida real, puesto que sería sumamente necesaria la colaboración de entrenadores para dichas incursiones.

Recuerda que, si bien la información surgió a través de datamining (es decir, se encontró dentro del código del juego), eso no significa que la inclusión de las raids masivas esté confirmada. Es probable que lleguen, por algo se hace mención en el código del juego, pero hasta que no haya información oficial por parte de Nintendo o Niantic, toma la información con pinzas.

¿Qué opinas? ¿Te llama la atención la posible inclusión de incursiones masivas en Pokémon GO? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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