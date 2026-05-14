Filtran nuevo control de Xbox: tendría batería recargable y conectividad wifi para usar Xbox Cloud Gaming

Hace algunos años, Xbox sufrió importantes filtraciones sobre sus planes para ampliar su oferta de hardware. Era un secreto a voces que la compañía planeaba el lanzamiento de un nuevo control, con algunas funciones especiales pensadas para Xbox Cloud Gaming. Todo indica que la presentación del mando es inminente, pues ahora, una filtración reveló el aspecto del rumoreado control y algunas de sus características.

Microsoft ha apostado por la nube para potenciar todo su negocio, y su división de videojuegos no es una excepción. Xbox Cloud Gaming ha tenido una adopción lenta entre los usuarios de Xbox Game Pass, pero la compañía no tirará la toalla para potenciarlo. Al parecer, el nuevo mando será parte de su estrategia para hacer que el juego en la nube sea más accesible e intuitivo para todos.

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Así luce el nuevo control de Xbox para el juego en la nube

Las imágenes filtradas muestran un control de Xbox muy diferente a los mandos que conocemos. Tiene un diseño estilizado mucho más compacto, por lo que es un dispositivo bastante portátil. Uno de sus diferenciadores principales sería su batería recargable. En lugar de usar pilas AA, ofrecería una batería recargable de 500 mAh.

Por otro lado, el mando integraría conexión wifi, pues está pensado para su uso con Xbox Cloud Gaming. Esto permitiría que nos conectemos directamente al servicio de juego en la nube, con soporte para redes 2.4 GHz y 5 GHz. También integraría Bluetooth 5.3 y un puerto USB-C para cargarlo.

Las imágenes fueron compartidas por Tecnoblog (vía The Verge) y provienen del regulador brasileño Anatel. En ellas, vemos que el control tendrá un botón de emparejamiento en la parte superior, un D-pad, los clásicos gatillos y demás botones regulares de un mando de Xbox. Todo indica que debutará sólo en modelos color blanco y negro. Abajo puedes ver las imágenes:

Primer vistazo al nuevo control de Xbox para el juego en la nube

Por ahora, Xbox no ha confirmado detalles de este nuevo mando, así que su posible fecha de lanzamiento y precio aún son un misterio. Con la temporada fuerte de anuncios a la vuelta de la esquina, es muy probable que en cuestión de semanas sepamos más sobre este periférico.

La existencia de este periférico hace pensar en posibles cambios o novedades para Xbox Cloud Gaming. Vale la pena recordar que Xbox Game Pass ahora es más accesible, así que Microsoft también podría hacer ajustes para que más jugadores se interesen por su servicio de juego en la nube.

Los controles Sebile y Elite Series 3 también vendrían en camino

Las filtraciones de hace años revelaron que Xbox tiene varios controles nuevos en desarrollo. Uno de ellos sería Sebile, mando de nueva generación que tendría tecnología similar a la del DualSense de PS5. En teoría, sería el control de Project Helix, la próxima consola de Xbox. No obstante, es importante mencionar que los detalles del control salieron a la luz mucho antes de que Microsoft confirmará el nuevo hardware.

Los rumores apuntan a que tendrá batería regargable, así como botones y sticks más silenciosos. También hay pistas que sugieren sticks modulares, que permitirían resolver el problema del drift de una forma más sencilla. Sebile compartiría la conexión wifi del mando recién filtrado, por lo que también sería compatible directamente con Xbox Cloud Gaming.

Por otro lado, Tom Warren, periodista de The Verge, reveló hoy que Xbox también prepara el lanzamiento del control Elite Series 3 para algún momento de este año. Se trata de un rumor por ahora, pues Microsoft no ha confirmado ninguno de estos 2 controles.

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