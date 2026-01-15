Final Fantasy VII Remake confirma su peso en Nintendo Switch 2 y será mejor que te prepares

Nos llegan noticias importantes para todos los usuarios que están esperando Final Fantasy VII Remake, ya que la propuesta acaba de confirmar su peso en Nintendo Switch 2, por lo que será mejor que te prepares cuanto antes.

Como seguramente sabes, esta entrega para la nueva consola híbrida se lanzará a finales de enero y cada vez se conocen más novedades sobre todo lo que ofrecerá. Gracias a esto, los usuarios ya pueden ver el espacio que necesitarán en Switch 2.

¿Cuánto pesará el juego en la eShop?

Ahora, se acaba de compartir que todos los interesados en comprar Final Fantasy VII Remake en la eShop deberán tener libres 90.3 GB en el espacio interno o externo de su Nintendo Switch 2.

Además del espacio mencionado, te recomendamos liberar un poco más, ya que como sucede en un lanzamiento, es probable que exista una actualización de día 1 que será necesaria para que juegues sin problemas.

¿Qué es Final Fantasy VII Remake?

Final Fantasy VII Remake es una reinterpretación moderna del clásico RPG lanzado en 1997. El juego sigue la historia de Cloud Strife, un ex soldado que se une al grupo ecoterrorista AVALANCHE para enfrentar a la corporación Shinra, que explota la energía vital del planeta. La narrativa se centra en la ciudad de Midgar, ampliando personajes, diálogos y situaciones que en el juego original sólo se insinuaban, con un enfoque mucho más profundo y cinematográfico.

En cuanto a jugabilidad, combina acción en tiempo real con elementos estratégicos del combate por turnos clásico. Los jugadores pueden cambiar de personaje durante las batallas, usar habilidades especiales y magia. Además de mejorar gráficos y música, el remake introduce cambios narrativos importantes, por lo que funciona tanto como una puerta de entrada para nuevos jugadores como una experiencia distinta para quienes conocen el original.

El juego estará disponible desde el próximo 22 de enero.

