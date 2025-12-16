Final Fantasy VII Remake Intergrade se deja probar en Nintendo Switch 2

Square Enix abre la puerta a Midgar con un demo gratuito que adelanta la experiencia antes de su lanzamiento en la consola híbrida.

La espera siempre se siente más corta cuando puedes probar lo que viene y Nintendo Switch 2 ya suma otra experiencia de alto perfil para probar gratis. Ahora, la eShop quiere que regreses a Midgar con una propuesta ambiciosa que busca demostrar el músculo técnico de la consola y su catálogo en crecimiento.

En esta ocasión, Square Enix decidió ofrecer un adelanto directo de uno de sus proyectos más importantes: Final Fantasy VII Remake Intergrade. La propuesta sirve como introducción y como una muestra clara del rendimiento y la presentación que tendrá el juego completo en Nintendo Switch 2.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Una probada de Midgar en Switch 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade ya cuenta con un demo gratuito disponible en la eShop de Nintendo Switch 2. Este adelanto permite experimentar los primeros compases de la historia de Cloud Strife, así como su sistema de combate híbrido, que combina acción en tiempo real con comandos tácticos.

El demo está pensado como un primer contacto sólido. Incluye secciones narrativas, exploración y enfrentamientos clave, suficientes para entender el ritmo del juego y su enfoque cinematográfico. Es una oportunidad ideal para quienes nunca jugaron esta reinterpretación del clásico.

Tamaño y consideraciones técnicas

Eso sí, conviene revisar el espacio disponible. El demo tiene un peso de 7.9GB, por lo que se recomienda contar con espacio suficiente en la memoria interna o en la tarjeta SD. Este tamaño anticipa una experiencia cuidada a nivel visual y sonoro.

En términos de rendimiento, la versión de Nintendo Switch 2 apunta a ofrecer una experiencia fluida y estable. El demo sirve también como referencia técnica para quienes quieren comprobar cómo se adapta este ambicioso remake a la consola híbrida.

Rumbo al lanzamiento completo

Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará completo a Nintendo Switch 2 el próximo 22 de enero. Esta edición incluye mejoras visuales, ajustes de rendimiento y el contenido adicional protagonizado por Yuffie, ampliando la historia conocida por los fans.

Para Square Enix, este lanzamiento representa un paso importante para llevar una de sus franquicias más icónicas a nuevas audiencias. Para Nintendo Switch 2, significa reforzar su alineación con producciones de alto calibre.

Si estabas esperando el momento ideal para darle una oportunidad, este demo es la excusa perfecta. ¿Le darás una oportunidad a este regreso a Midgar? ¿Crees que Nintendo Switch 2 es una buena plataforma para esta aventura? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente