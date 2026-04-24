¿Compraste un Xbox Series X|S y temes que quede en el olvido? Asha Sharma tiene buenas noticias y quiere que tengas “una experiencia de primera clase otra vez”

La jefa de Xbox invertirá para que las actuales consolas de Microsoft retomen el rumbo

La actual generación de consolas de Microsoft inició con altos vuelos, pero se vino abajo a medio camino. La situación fue tan grave que el stock a nivel mundial se redujo de forma dramática e incluso se perdieron mercados antes dominados por Microsoft, como México. Estamos a casi 6 años del lanzamiento de Xbox Series X|S y la compañía norteamericana ya trabaja en Project Helix, su siguiente hardware.

¿Esto significa el final de las actuales consolas? Tenemos buenas noticias, pues Asha Sharma, la jefa de Xbox, aseguró que invertirán para mejorar la experiencia con sus sistemas actuales y que vuelvan a ser una experiencia de primera clase.

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La actual generación de Xbox no tuvo los resultados esperados

Asha Sharma reconoce que falta inversión en Xbox Series X|S, pero quiere cambiar la historia

Durante una entrevista con Stephen Totilo de GameFile, Asha Sharma, directora general de la división de videojuegos de Microsoft, habló sobre la actualidad de sus consolas.

Para nadie es secreto que Xbox Series X|S no tuvieron buenos resultados, pero al final hay decenas de millones de usuarios que optaron por el hardware de la compañía y no pueden quedar en el olvido.

La jefa de Xbox aseguró que invertirán de nueva cuenta en la actual generación. Project Helix está en desarrollo, pero eso no significa que las actuales consolas serán relegadas. Al contrario, la ejecutiva reconoció la falta de atención en este sector y quiere remediarlo cuanto antes:

“Formamos un equipo e invertiremos en funciones para las consolas. Reforzaremos para asegurarnos de que todo nuestro rendimiento, fiabilidad y calidad sean excelentes. Invertiremos de nuevo para que sea una experiencia de primera clase. Queremos asegurarnos de que todos los jugadores que quieran estar en la novena generación estén en ella con una gran consola con actualizaciones regulares. Creo que [Xbox Series X|S] son un gran hardware, y queremos asegurarnos de que la jugabilidad y la experiencia de plataformas sean excelentes. Sabemos que simplemente no hemos invertido tanto ahí, así que volveremos a eso”.

NEW: I spoke to Xbox CEO Asha Sharma and Xbox chief content officer Matt Booty about where they want to take Xbox



Lots here, going through the memo they published Thursday



Free piece, with a transcript available for paid Game File subscribers later todayhttps://t.co/nKlUPTa3wY — Stephen Totilo (@stephentotilo) April 24, 2026

En busca de un camino más emocionante hacia Project Helix

Aunque la nueva generación de Xbox ya está en desarrollo con Project Helix, el tiempo que pase hasta su lanzamiento no puede quedar en blanco. Es ahí donde el soporte para Xbox Series X|S se vuelve asunto de importancia para Asha Sharma.

Después de todo, la oferta de gaming de Microsoft es un ecosistema y luego vendrá un periodo donde el nuevo hardware compartirá mercado con las actuales consolas.

Sin embargo, la ejecutiva no fue tan entusiasta al tratar el tema de las ventas. Solo se limitó a decir que la expectativa es que Xbox crezca como marca a partir de 2027. Cabe recordar que los números actuales del negocio de videojuegos de Microsoft son negativos y áreas que antes lo mantuvieron a flote se vinieron abajo en los últimos trimestres.

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