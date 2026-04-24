Final Fantasy XIV Evercold: el exitoso MMO de Square Enix presenta su nueva y ambiciosa expansión, ¿qué ofrece? ¿cuándo sale?

Final Fantasy XIV es uno de los MMORPG más exitosos de toda la historia y, pese a que Dawntrail no ha dejado de recibir novedades, la comunidad está interesada en saber cuál será el siguiente gran arco de su narrativa. Square Enix no los hizo esperar más y en Final Fantasy XIV Fan Festival anunció Evercold, la nueva expansión.

Con Evercold, Square Enix y Creative Studio III buscan llevar Final Fantasy XIV a un nuevo nivel pero, ¿qué significa esto? Vamos a checar los detalles más importantes que aprendimos en la conferencia inaugural del Final Fantasy XIV Fan Festival.

Evercold: un nuevo inicio y más retos

Evercold es un nuevo capítulo de la aventura del Warrior of Light. En ella los jugadores viajarán a una nueva región con diferentes ciudades. Si bien una de las temáticas importantes es el frío y todo indica que estaremos en varias zonas gélidas, en realidad encontraremos un montón de zonas diferentes, desde lagunas enormes, hasta algunos mundos que son peligrosos por su inmensa cantidad de lava. Se trata de zonas que destacan por una arquitectura que combina diseño orgánico y fantástico, por lo que prometen ser un deleite de explorar.

Pero, ¿qué es lo que encontraremos en esta nueva historia? Por obvias razones, aún hay varias cosas que permanecen en secreto. Lo que es un hecho es que después del final de Endwalker y el paso que representó Dawntrail, Evercold marcará el inicio de un nuevo arco llamado Godless Realms Saga.

En esta nueva narrativa, el Warrior of Light se enfrentará a un nuevo peligro masivo. Se trata de los Arcane Giants, criaturas que sólo se pueden describir como extrañas, misteriosas y colosales. Por el momento es un misterio cuáles son sus objetivos o qué grande es su peligro, pero es algo que descubriremos cuando tengamos Evercold en nuestras manos.

Varias mejoras y otras sorpresas

Por supuesto que Evercold no tendrá suficiente con únicamente llevarnos a un nuevo mundo o dejarnos ser parte de una nueva historia. También habrá otras mejoras que harán que Final Fantasy XIV sea una experiencia memorable.

¿De qué se trata? Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV, explicó que uno de sus objetivos es luchar contra la fatiga. Sí, los MMORPG son repetitivos por naturaleza y hay una buena razón por la que hay personas que llevan más de una década jugando Final Fantasy XIV; sin embargo, considera que es importante hacer algunos cambios para ser más flexible con diferentes tipos de jugadores.

Así pues, preparan varios cambios a la interfaz de Adventurer Activity para enfocarse más en el jugador y su personaje. Otro cambio sustancial es el ajuste que cambiará los objetivos diarios por semanales, para que así los jugadores tengan diferentes retos a superar de forma constante para conseguir recompensas, pero sin la presión de conectarse a diario. Además, el juego buscará varias maneras de premiarte por jugar Final Fantasy XIV de la manera en la que más lo disfrutas.

Por otro lado, el juego también recibirá cambios importantes como nuevos jobs. Se trata de un nuevo tanque y un DPS físico a distancia. Hasta ahora esos son los únicos detalles que tenemos sobre estos nuevos jobs, pero en futuros Fan Festival habrá detalles adicionales. Lo que sí se adelantó desde este momento es que podrás compartir el Item Level de tu job de mayor nivel con los demás, ofreciendo mayor flexibilidad y opciones para jugar.

Hay que señalar que también se estrenará un nuevo sistema de jobs. Por un lado permanecerá el original llamado Reborn Mode, el cual está disponible para todos los Jobs que existen. El segundo es el Evolved Mode, el cual promete enfatizar la individualidad, ofrecer diferentes rotaciones y dar menos inputs. Faltan algunos detalles, pero Yoshida promete que no será un modo fácil.

La expansión también presentará el tipo de novedades que los fanáticos esperan. Así pues, prepárate para ver nuevos dungeons, ser parte de más trials y de una nueva serie de raids, así como nuevos niveles de dificultad para raids de 8 personas. . También se harán cambios importantes al PvP y se harán ajustes a los Public Fields para aprovecharlos mejor. Asimismo, se aumentará el nivel máximo de 100 a 110.

¿Cuándo llegará Final Fantasy XIV: Evercold?

De acuerdo con el anuncio oficial, Final Fantasy XIV: Evercold estará disponible en enero de 2027.

Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV, aseguró que el equipo siente confianza en que podrán lanzar el juego en 9 meses. Así pues, todo apunta a que estará listo para ese momento y que no habrá retrasos que hagan que el juego llegue después de lo esperado.

¿Qué te pareció esta revelación? ¿Estás emocionado por jugar Evercold? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy XIV está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y próximamente llegará a Nintendo Switch 2. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.