Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, se unirá a Final Fantasy XIV con colaboración musical

La canción formará parte del MMO y del siguiente álbum del también guitarrista de Audioslave

Final Fantasy XIV es uno de los MMORPG más importantes de toda la historia y esto es algo que Square Enix no se toma a la ligera. La prueba la tenemos en que próximamente lanzarán una colaboración con Tom Morello, uno de los guitarristas más importantes de la historia.

Por medio de un comunicado, Square Enix anunció que a inicios del próximo año, Final Fantasy XIV recibirá un nuevo tema escrito por Morello. Esto como parte del parche 7.4 para el popular juego multijugador online.

La música de Tom Morello le dará intensidad a nuevos raids

De acuerdo con la información oficial, el parche 7.4 marcará el gran final de la popular serie de raids de Arcadion. Esto con el lanzamiento de Heavyweight Division, raid que incluirá dificultad Savage, el próximo 6 de enero.

Aquí los jugadores se encontrarán el enfrentamiento AAC Heabyweight M4, el cual estará musicalizado por Tom Morello con la canción Everything Burns. Este tema fue hecho junto a Caleb Shomo (Beartooth) y formará parte del siguiente álbum de Tom Morello.

Ahora bien, no tienes que esperar a que se estrene ese disco o lleguen los raids para escuchar Everything Burns. El tema salió como sencillo este 17 de diciembre y puedes escuchar a continuación:

¿Quién es Tom Morello?

Tom Morello es uno de los guitarristas más influyentes y reconocidos del rock moderno. Es miembro fundador de Rage Against the Machine, banda que revolucionó la música con su combinación de metal, rap y letras de fuerte crítica social. Su estilo es inconfundible: riffs pesados, uso extremo de efectos y técnicas poco convencionales que le permitieron crear sonidos únicos, casi electrónicos, sólo con la guitarra.

Además, Tom Morello fue guitarrista de Audioslave, el supergrupo que formó junto a Chris Cornell, con el que alcanzó un éxito masivo a nivel mundial. También ha desarrollado una carrera como solista bajo el nombre de The Nightwatchman y ha colaborado con artistas de distintos géneros, consolidandose como una figura clave de la música contemporánea.

Si llevas años en el mundo de los videojuegos, es probable que Tom Morello sea un nombre que te suene. Su música ha aparecido en títulos icónicos como Guitar Hero, donde Rage Against the Machine fue una de las bandas más representativas, y también apareció como uno de los jefes de Guitar Hero III. Dicho esto, su llegada a Final Fantasy XIV con una colaboración musical oficial marca uno de los cruces más importantes entre el rock y los MMORPG, elevando la experiencia de los raids con una identidad sonora potente y reconocible.

Tom Morello apareció en Guitar Hero III

¿Qué otras novedades están en camino a Final Fantasy XIV?

Como puedes imaginar, esta no es la única novedad del Parche 7.4. De hecho, esta actualización ya está disponible e incluye varias novedades con las que Square Enix quiere cerrar el año con broche de oro.



El Parche 7.4 Into thje Mist trae consigo la continuación de la historia principal, un nuevo dungeon, trials, una nueva tier de raids, mejoras importantes a PvP y varios ajustes pensados para hacer la experiencia más cómoda y completa para los jugadores.

Uno de los cambios más llamativos es la esperada actualización al sistema de glamour, que por fin elimina las restricciones de clase, Job y nivel para la mayoría del equipo. Esto abre la puerta a una personalización mucho más libre, algo que la comunidad llevaba años pidiendo y que convierte a la moda en Eorzea en un terreno todavía más creativo.

A esto se suman nuevos Phantom Jobs en Occult Crescent, un nuevo mapa de Frontline para PvP, ajustes a la interfaz y varias mejoras adicionales que se expandirán en los parches 7.41 a 7.45.

¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Estás emocionado por la colaboración? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy XIV ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series X. Puedes saber más sobre este MMORPG si haces clic aquí.