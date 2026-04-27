Una de las mejores y más grande experiencia gratuita de los videojuegos recibirá más contenido; la prueba de Final Fantasy XIV se expandirá con más contenido

Final Fantasy XIV lleva cerca de una década como uno de los MMORPG más aclamados de la industria. Si bien tuvo un inicio con tropiezos, con A Realm Reborn logró remontar para comenzar a ofrecer una experiencia de calidad que enamoró a montones de jugadores.

Dicho lo anterior, la realidad es que Final Fantasy XIV no sólo es popular por recibir aplausos de la crítica y su apasionada comunidad. También lo es porque se trata de un MMORPG que casi cualquier gamer puede empezar a jugar gracias a su prueba gratuita.

Esta versión de prueba de Final Fantasy XIV no es un simple demo. Se trata de un paquete con cientos de horas de juego, 3 expansiones y muchas cosas por hacer. Sorprendentemente, aún puede ofrecer más y es por esto que Square Enix la dejará crecer con la llegada de Shadowbringers a la prueba gratuita.

¿Cuándo llegará Shadowbringers a la prueba gratuita de Final Fantasy XIV?

En Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, Square Enix confirmó que será a partir del 28 de abril cuando la prueba gratuita de Final Fantasy XIV incluya acceso a Shadowbringers.

Una vez que llegue esta fecha, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar todo el contenido para Final Fantasy XIV disponible hasta el parche 5.58. Con esto, la prueba gratuita incluirá todo el contenido de A Realm Reborn, Heavensward, Stormblood y Shadowbringers. Lo cual representa varios cientos de horas.

Es importante señalar que la prueba gratuita de Final Fantasy XIV no requiere ningún tipo de compra o suscripción. Esto quiere decir que podrás disfrutar su contenido simplemente descargándolo y haciendo una cuenta. Eso sí, tiene ciertas limitantes y si quieres jugar el contenido de expansiones como Endwalker o Dawntrail tendrás que prepararte para comprar la más reciente expansión y pagar una suscripción.





¿Qué es Final Fantasy XIV Shadowbringers?

Shadowbringers es la tercera expansión de Final Fantasy XIV, lanzada originalmente en 2019, y es considerada por muchos jugadores y críticos como uno de los mejores capítulos en la historia del juego. En esta aventura, los Warriors of Light son transportados a otro mundo conocido como “The First”, una dimensión paralela sumida en una catástrofe de luz.

A diferencia de expansiones anteriores, Shadowbringers destaca por contar una narrativa mucho más oscura y emocional, donde los héroes deben replantear su papel, enfrentándose a dilemas morales y a villanos complejos como Emet-Selch, quien por años fue uno de los favoritas de la comunidad japonesa. La historia profundiza en el lore del universo, revelando secretos importantes sobre los Ascians y el origen del conflicto central del juego.

En cuanto a jugabilidad, introdujo nuevas clases como Gunbreaker y Dancer, además de ajustes importantes al sistema de combate y una gran cantidad de contenido adicional, incluyendo mazmorras, raids y zonas completamente nuevas. De este modo, los jugadores de la prueba gratuita están por disfrutar uno de los mejores capítulos del juego.

Y tú, ¿estás emocionado por disfrutar todo este contenido para Final Fantasy XIV? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este MMO? Cuéntanos en los comentarios.



Final Fantasy XIV ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mientras que su versión para Nintendo Switch 2 llegará en verano. Puedes saber más sobre este MMORPG si haces clic aquí.