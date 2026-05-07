Fitness Boxing 3 se prepara para Nintendo Switch 2 con mejoras clave que elevan el entrenamiento diario

La popular serie de ejercicio regresa con una versión mejorada que promete sesiones más intensas y precisas en la nueva consola.

El catálogo de Nintendo Switch 2 sigue creciendo con propuestas para todo tipo de jugadores. Entre ellas destaca una que mezcla videojuegos con actividad física. Hablamos de una nueva versión de un título enfocado en el ejercicio diario que busca aprovechar el hardware más reciente.

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Ahora, se ha confirmado que Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer dará el salto a la nueva consola híbrida con mejoras importantes. Esta edición apunta a ofrecer una experiencia más precisa, exigente y visualmente atractiva para quienes buscan mantenerse activos desde casa.

Una versión mejorada pensada para Nintendo Switch 2

La compañía Imagineer anunció Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, que debutará el 16 de julio en Japón y otros mercados asiáticos. Cabe mencionar que, por ahora, no hay confirmación sobre su llegada a México u otros territorios.

Esta nueva edición incluirá varias mejoras diseñadas para aprovechar el potencial de Nintendo Switch 2. Una de las más llamativas es el modo “Advanced Judgment”, que evalúa con mayor precisión el tiempo y la velocidad de los movimientos del jugador.

También se suma el modo “Boost Up”, que incrementa el ritmo de la música hasta los 200 BPM. Esto se traduce en rutinas más intensas y retadoras para quienes buscan subir el nivel de dificultad en sus sesiones.

Aquí puedes ver el avance:

Más funciones y una experiencia más completa

Además de los modos mencionados, esta versión añadirá soporte para cámara, lo que abre nuevas posibilidades para interactuar con el juego. Si eso no fuera suficiente, la entrega contará con compatibilidad para GameShare y gráficos mejorados.

Para quienes ya tienen la versión original en Nintendo Switch, habrá una opción de actualización mediante un “Upgrade Pack” con un costo de 1,100 yenes ($120 MXN aproximadamente).

Vale la pena recordar que Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer se lanzó originalmente el 5 de diciembre de 2024 en Nintendo Switch. Desde entonces, la franquicia ha logrado superar los 3 millones de unidades vendidas, consolidándose como una opción popular dentro del género fitness.

Por ahora, queda esperar si esta edición mejorada llegará a más regiones. Su propuesta podría ser ideal para quienes buscan una forma entretenida de hacer ejercicio en casa.

¿Te gustaría probar esta versión en Nintendo Switch 2? ¿Crees que este tipo de juegos realmente ayudan a mantenerte activo? Cuéntanos en los comentarios.

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