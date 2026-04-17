Forever Skies confirma su llegada a Xbox Series y prepara un verano lleno de supervivencia en los cielos

Los juegos de supervivencia siguen encontrando formas de reinventarse, y uno de los más interesantes del género acaba de dar un paso importante. Tras su paso por otras plataformas, Forever Skies ya tiene en la mira a una nueva audiencia que podrá experimentar su mundo devastado desde otra perspectiva.

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Far From Home confirmó que su título llegará a Xbox Series en algún momento de este verano, ampliando así su disponibilidad en consolas. Cabe mencionar que el juego ya se puede disfrutar en PlayStation 5 y PC, donde ha construido una base sólida de jugadores desde su debut.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Un viaje que comenzó hace tiempo

El desarrollo de Forever Skies ha tenido un camino progresivo. Su estreno inicial ocurrió el 22 de junio de 2023 en acceso anticipado para PC. Desde entonces, el equipo fue afinando la experiencia con base en retroalimentación de la comunidad.

La versión completa finalmente debutó el 14 de abril de 2025 en PlayStation 5 y PC, marcando un punto clave para el proyecto. Ahora, con su llegada a Xbox Series, el estudio busca consolidar su propuesta en el mercado de consolas.

Supervivencia en un planeta que ya no reconoces

En Forever Skies, los jugadores regresan a una Tierra completamente arruinada por un desastre ecológico. La humanidad quedó al borde de la extinción, y la misión principal gira en torno a encontrar una cura para una misteriosa enfermedad.

La experiencia se desarrolla en primera persona y permite jugar en solitario o en cooperativo en línea con hasta 4 personas. Uno de los elementos más llamativos es la nave aérea, que funciona como base móvil.

Este dirigible sirve como transporte y también actúa como hogar, laboratorio y taller, lo que lo convierte en el centro de toda la aventura. Los jugadores pueden construirlo, mejorarlo y personalizarlo a fondo.

La exploración se divide entre los cielos y la superficie del planeta. En las alturas, los restos de la civilización ofrecen recursos clave. Sin embargo, descender implica enfrentarse a un entorno aún más peligroso. Debajo del polvo tóxico, el mundo evolucionó de formas inesperadas, ya que nuevas criaturas y ecosistemas obligan a adaptarse constantemente mientras se busca algo que pueda salvar a la humanidad.

Un verano clave para el juego

La llegada de Forever Skies a Xbox Series representa una oportunidad importante para que más jugadores descubran su propuesta. Su mezcla de supervivencia, exploración y ciencia ficción lo convierte en una opción atractiva dentro del género.

El lanzamiento está previsto para este verano, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada. Aun así, la expectativa ya comenzó a crecer entre quienes buscan una experiencia diferente y estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad que se anuncie.

¿Te llama la atención explorar un planeta destruido desde los cielos? ¿Le darás una oportunidad cuando llegue a Xbox Series? Cuéntanos en los comentarios.

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