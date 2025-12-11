Fort Solis llegará a Xbox Series S/X muy pronto; el juego estaba disponible sólo en PS5 y PC

La temporada navideña tendrá un invitado inesperado en Xbox Series. Feardemic y Dear Villagers confirmaron que Fort Solis, la aventura de ciencia ficción con enfoque cinematográfico, hará su debut en la consola de Microsoft el 19 de diciembre. El juego ya circula en PlayStation 5 y PC desde 2023, pero su llegada a Xbox amplía el público para uno de los thrillers sci-fi más comentados de los últimos años.

El anuncio surge en un momento perfecto: diciembre suele estar lleno de grandes lanzamientos, pero siempre hay espacio para propuestas más contenidas, narrativas y pensadas para disfrutarse en una sola sesión intensa. Y si algo caracteriza a Fort Solis es su ambición por parecer una serie de televisión… pero jugable.

¿Qué es Fort Solis?

Fort Solis es una aventura narrativa en tercera persona con elementos interactivos donde sigues a Jack, un ingeniero que responde a una llamada de emergencia en una base minera remota en Marte. Cuando llega, se encuentra con instalaciones silenciosas, pasillos sin vida y una tormenta aproximándose que complica cualquier salida.

A medida que avanza la noche, los eventos se vuelven más extraños. Jack necesita reconstruir lo ocurrido antes de que la tormenta le impida escapar. El misterio, el aislamiento y la tensión constante definen la experiencia.

Aquí puedes ver el trailer:

Una experiencia cinematográfica pensada para involucrarte

Fort Solis apuesta por una narrativa totalmente inmersiva. El juego utiliza registros de audio y video para contar la historia, lo que construye un ritmo similar al de una miniserie.

Además, destaca por su apartado visual. Fallen Leaf y Black Drakkar Games usaron animaciones faciales muy detalladas que dan vida al elenco y fortalecen el tono cinematográfico del juego.

Otro punto clave es el talento detrás de los personajes. El título cuenta con Roger Clark, Troy Baker y Julia Brown, quienes logran transmitir tensión, miedo y desgaste emocional conforme avanza la trama.

Finalmente, Fort Solis está dividido en 4 capítulos. Puedes jugarlo de golpe en una sola noche o disfrutarlo como si fuera una serie episódica. Fort Solis llegará a Xbox Series el 19 de diciembre, listo para quienes disfrutan experiencias narrativas cortas, intensas y cargadas de misterio.

¿Te emociona su llegada a la consola? ¿Le darás una oportunidad ahora que aterriza en una nueva plataforma? Cuéntanos en los comentarios.

