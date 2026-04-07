Fortnite “regalará” menos PaVos al mes a partir de junio y los jugadores del free-to-play están molestos

Fortnite conquistó la cima de la industria de los videojuegos y, durante casi una década, parecía un titán invencible que perduraría para siempre. Pero bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar, pues ahora el futuro del proyecto luce más incierto que nunca tras una serie de recortes de personal y decisiones controvertidas que molestaron a los fans.

Tristemente, los jugadores recibirán menos PaVos al mes por gastar la misma cantidad de dinero. Esta medida forma parte de la estrategia de Epic Games para aumentar la rentabilidad del free-to-play, que en meses recientes perdió ímpetu.

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Fortnite Crew incluirá 20% menos PaVos a partir del verano

En marzo de este año, la compañía dirigida por Tim Sweeney confirmó lo que muchos temían: los V-Bucks subirán de precio, lo que significa que los fanáticos deberán pagar más para comprar skins y otros objetos de personalización en el videojuego gratuito. Este incremento entró en vigor con el estreno de la Temporada 2 del Capítulo 7.

Epic Games también cambió el Battle Pass y ahora éste incluye menos PaVos, así que los fanáticos solamente podrán recuperar la cantidad que gastaron en el pase en lugar de conseguir un excedente, tal como sucedía anteriormente. Por si lo anterior fuera poco, Fortnite Crew se convirtió en una opción menos atractiva.

El servicio de suscripción cuesta $12 USD al mes y da acceso al Pase de Batalla de la temporada actual y a skins exclusivos, entre otras recompensas especiales. Además, los jugadores pueden conseguir una asignación de PaVos para gastar en la tienda premium.

El servicio de paga Fortnite Crew ofrecerá 200 V-Bucks menos al mes a partir de junio, confirma Epic Games

Fortnite Crew incluía 1000 PaVos mensuales, pero esa cantidad se reducirá muy pronto a 800. Aunque la reducción es de sólo 20%, es fácil ver por qué la comunidad está muy decepcionada con este anuncio. Al final del día, los fanáticos recibirán menos V-Bucks por la misma cantidad de dinero.

Epic Games finalmente confirmó cuándo entrará en vigor ese cambio. A través de correos electrónicos que se enviaron a los suscriptores del servicio, la compañía reveló que el programa de paga ofrecerá menos PaVos a partir del 6 de junio de 2026. Los fans que renueven su membresía antes de esa fecha aún recibirán los 1000 V-Bucks hasta que llegue su siguiente facturación.

Fortnite se desploma y su futuro se pone en duda

Es evidente que la comunidad está muy triste con la situación. En redes, cientos de fanáticos criticaron a Epic Games y expresaron sus planes de cancelar sus membresías mensuales de Fortnite Crew. A pesar de la reacción negativa de los jugadores, parece que los desarrolladores mantendrán su postura.

Esta es solo una de las tantas controversias que impactaron al free-to-play en semanas recientes. A finales de marzo, Tim Sweeney reveló que 1000 empleados, incluidos veteranos con más de una década de experiencia, perdieron su trabajo como parte de un reajuste en la organización.

El analista Mat Piscatella señaló que los despidos masivos en Epic Games son devastadores para la industria de los videojuegos, y uno de los desarrolladores que permanece en la compañía advirtió que se avecinan meses difíciles para el título multijugador.

Fortnite es uno de los videojuegos más exitosos del mercado, pero aun así vive una de sus peores crisis

La situación luce tan poco optimista que incluso el analista Joost van Dreunen, cofundador de la firma Nielsen, pronostica que Fortnite colapsará. Es una suposición lógica al recordar que, de acuerdo con un informe, el género Battle Royale perdió popularidad en los meses recientes.

Pero cuéntanos, ¿te molesta recibir menos PaVos al mes? Déjanos leerte en los comentarios.

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