Forza Horizon 6 ya es gold y está listo para arrancar motores en Japón muy pronto

La emoción por un nuevo Forza Horizon siempre se siente especial. La franquicia se ha ganado su lugar entre los favoritos del género. Esta vez, todo apunta a que la nueva entrega quiere subir aún más el nivel.
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Ahora, Forza Horizon 6 acaba de alcanzar un momento clave en su desarrollo. Y sí, eso significa que el lanzamiento está prácticamente a la vuelta de la esquina.
Un paso clave antes del lanzamiento
Xbox Game Studios y Playground Games confirmaron que Forza Horizon 6 ya es gold. Esto significa que el desarrollo principal terminó y el juego ya se está preparando para su distribución física y digital.
Junto con este anuncio, también llegaron varios detalles importantes. Entre ellos destacan la precarga, mejoras técnicas y novedades para la experiencia general.
Ya puedes descargarlo antes de tiempo
La precarga ya está disponible en Xbox Series X|S, Microsoft Store y muy pronto también llegará a Steam, lo que permitirá tener el juego listo desde el primer minuto.
Cabe mencionar que el tamaño será considerable. En Xbox Series X necesitarás al menos 135 GB, mientras que en Series S serán 130 GB. En PC, el requisito sube a 160 GB con SSD obligatorio.
Un punto importante es que podrás acceder a la precarga si hiciste preventa o si cuentas con Game Pass Ultimate o PC Game Pass. También existe la opción de descargarlo desde la app móvil. Recuerda que el acceso anticipado comenzará el 15 de mayo con la edición Premium y el lanzamiento global será el 19 de mayo.
En esta fecha, el juego llevará a los jugadores a recorrer impresionantes paisajes de Japón, desde ciudades modernas hasta caminos rurales llenos de vida.
La música también tendrá un papel importante. Por primera vez, el festival incluirá J-pop, junto con electrónica, rock, hip-hop y más géneros. Habrá 9 estaciones de radio, convirtiéndose en la entrega con más canciones en la historia de la saga.
Aquí puedes ver una muestra de lo que te espera:
Rendimiento y gráficos a tu medida
Otro punto importante es que el juego lucirá impresionante y todo lo podrás adaptar a tus necesidades. En consolas, podrás elegir entre modo Calidad o Rendimiento. En Xbox Series X, el modo Calidad corre a 4K y 30 FPS. El modo Rendimiento apunta a 60 FPS con resolución dinámica.
Si eres de los que tienen un Xbox Series S, tendrás 1440p a 30 FPS o 1080p a 60 FPS. Ambas opciones ajustan resolución para mantener estabilidad y una buena experiencia.
Además, si jugaste entregas anteriores, recibirás autos exclusivos. Cada juego previo desbloquea un vehículo distinto. Por ejemplo, quienes jugaron Forza Horizon 5 recibirán un Mercedes-AMG ONE 2021.
Más accesibilidad y opciones de juego
El título incluirá varias funciones para mejorar la experiencia, entre los que destacan AutoDrive, radar de proximidad y modo de alto contraste. También regresan opciones como subtítulos, lector de pantalla y ajustes de dificultad. Incluso, más adelante se añadirán intérpretes en lenguaje de señas. Todo apunta a que esta entrega busca ser la más completa hasta ahora.
La llegada de Forza Horizon 6 marca otro paso importante para la saga. Con Japón como escenario y muchas mejoras, el hype está más que justificado y falta muy poco para disfrutar las carreras rodeados de cerezos.
¿Listo para recorrer Japón a toda velocidad? ¿Crees que este juego superará a Forza Horizon 5? Cuéntanos en los comentarios.
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