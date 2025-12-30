FromSoftware revolucionó el gaming con Dark Souls y Bloodborne, pero Hidetaka Miyazaki no se atribuye la invención del género Soulslike

Los Soulslike fueron una de las grandes revelaciones de la antigua generación de consolas. Este género se caracteriza por presentar experiencias muy difíciles donde la prueba y el error son esenciales para la progresión. Cuando pensamos en los pioneros de ese tipo de aventuras, FromSoftware llega de inmediato a nuestra mente.

El estudio japonés es el responsable de Demon’s Souls, un RPG de fantasía oscura que debutó en 2009 y se convirtió en una obra de culto gracias a sus sistemas en línea persistentes, intrincado diseño de niveles y dificultad inmisericorde. La compañía mejoró y expandió este concepto con Dark Souls y proyectos posteriores, como Bloodborne.

¿FromSoftware inventó los Soulslike?

En definitiva, estos títulos de rol popularizaron este género, que posteriormente fue bautizado por los fans y la industria como Soulslike debido a la prominencia de la saga Dark Souls. Pero, ¿la empresa nipona realmente inventó esa clase de propuestas? El diseñador Hidetaka Miyazaki lo niega.

En una entrevista reciente con el medio Game Informer (vía GamesRadar+), el director de Dark Souls, Bloodborne y ELDEN RING platicó sobre sus contribuciones al género. En primer lugar, cree que FromSoftware no merece ser reconocido como el creador absoluto de los Soulslike.

“Sé que se nos atribuye [la invención del término ‘Soulslike’], pero en cuanto al diseño del juego esta idea de incluir la muerte y el aprendizaje como parte del ciclo central del juego es algo para lo que el público quizás estaba preparado, pero aún no había la respuesta para saciar ese apetito”, explicó el desarrollador japonés.

Dark Souls tuvo una gran influencia en el gaming, pero Hidetaka Miyazaki asegura que FromSoftware no inventó el género Soulslike

Una de las mecánicas principales de estas experiencias gira alrededor de la muerte: cuando un jugador pierde, deja en el suelo sus puntos de experiencia y debe regresar al lugar para recuperarlos. Aunque es un sistema que puede resultar frustrante para los novatos, rápidamente se convirtió en una insignia del género.

“Descubrimos que está bien crear juegos con la muerte como parte de su dinámica de juego principal, y nuestra respuesta tuvo éxito y resonó con diversos públicos. No creo que sea necesariamente una invención nueva, per se. Era más bien el ADN de FromSoftware y nuestro diseño de juego se superponía con lo que quizás faltaba en el mercado”.

El futuro de FromSoftware

Aunque Hidetaka Miyazaki no se atribuye la creación de los Soulslike, es innegable que FromSoftware desempeñó un papel clave al momento de popularizar el género durante la pasada de consolas, una época donde las experiencias de alta dificultad brillaban por su ausencia. Desde entonces, hemos visto otras experiencias como Lies of P, Nioh, Wuchang, etcétera.

El último gran proyecto del estudio nipón fue ELDEN RING NIGHTREIGN, que le da un giro interesante al concepto al incorporar mecánicas roguelike y elementos online. A pesar de que dividió las opiniones de los fanáticos, fue un enorme éxito comercial ante los ojos de Bandai Namco.

Ahora, la compañía tiene las manos llenas. Además de trabajar en el próximo The Duskbloods de Nintendo Switch 2, rumores recientes indican que también desarrolla un juego misterioso que podría debutar en 2026. Los fanáticos de Bloodborne deberían moderar las expectativas, pues se antoja poco probable que Hidetaka Miyazaki y Sony retomen la franquicia en un futuro cercano.

The Duskbloods es el siguiente gran proyecto de FromSoftware

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones del director? Déjanos leerte en los comentarios.

