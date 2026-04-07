Frostpunk llega a Nintendo Switch y promete una experiencia inolvidable que ahora podrás llevar a todos lados

El aclamado juego de supervivencia y gestión finalmente dará el salto a la consola híbrida de Nintendo, aunque aún guarda algunos secretos.

El mundo de los videojuegos siempre encuentra formas de ponernos contra la pared con propuestas llenas de acción e historias emotivas. Sin embargo, hay títulos que van más allá y te obligan a tomar decisiones que pesan incluso después de apagar la consola.

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Ese es el caso de Frostpunk, un juego que se ganó el respeto de la comunidad desde su lanzamiento en 2018. Ahora, varios años después, está listo para conquistar una nueva plataforma que cambiará por completo la forma de jugarlo.

Un viaje helado que ahora será portátil

Durante un video especial de desarrolladores, se confirmó que Frostpunk llegará a Nintendo Switch. La noticia emocionó a los fans, ya que el título es conocido por su intensidad emocional y estratégica.

Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, el anuncio deja claro que el objetivo es llevar toda la experiencia original al formato portátil. Eso significa gestionar recursos, tomar decisiones difíciles y sobrevivir al frío extremo en cualquier lugar.

Por ahora, queda la duda sobre si el juego llegará tanto al modelo original de 2017 como a Nintendo Switch 2, algo que seguramente se confirmará pronto.

Aquí puedes ver el evento donde se hizo el anuncio:

Decisiones difíciles que te persiguen

Uno de los elementos más importantes de Frostpunk es su carga moral. Se trata de construir una ciudad en medio del hielo y de decidir quién vive, quién sufre y qué sacrificios estás dispuesto a hacer.

Jakub Stokalski, diseñador principal del juego, explicó por qué esta versión es tan especial. Comentó que una de las cosas que más le gustan del título es cómo los jugadores cargan con sus decisiones y la culpa que generan.

También destacó que llevar el juego a Switch permite vivir esa experiencia de forma literal. Ahora, los jugadores podrán enfrentarse a esos dilemas en cualquier momento y lugar.

El creativo también mencionó que este lanzamiento representa un sueño hecho realidad. Considera que es la culminación del camino que comenzó con el juego original y continuó con su secuela.

Una experiencia perfecta para jugar en cualquier momento

La llegada de Frostpunk a Switch tiene mucho sentido. Su estructura por sesiones y su enfoque estratégico encajan perfecto con el formato híbrido de la consola. Además, su ritmo permite jugar tanto en sesiones cortas como largas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo más profundo en portátil.

Ahora sólo queda esperar más detalles, incluyendo su rendimiento y posibles mejoras para la nueva consola de Nintendo.

¿Te gustaría jugar Frostpunk en formato portátil? ¿Crees que funcionará mejor en Nintendo Switch o en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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