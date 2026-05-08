Gear.Club Unlimited 3 acelera a fondo y confirma su llegada a más plataformas este año

El juego de carreras ya está disponible en Nintendo Switch 2 y pronto llegará a más jugadores con nuevas funciones y velocidad extrema.

Los fans de la velocidad tienen un nuevo motivo para emocionarse. Una de las franquicias de conducción más populares de los últimos años prepara su expansión con una entrega que busca ser la más ambiciosa hasta ahora. Tras su debut en la consola reciente de Nintendo, ahora se alista para conquistar a un público mucho más amplio.

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Gear.Club Unlimited 3 ya está disponible en Nintendo Switch 2 desde el 19 de febrero de 2026, pero sus creadores confirmaron que el juego también llegará en octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam. Con esto, la saga da un salto importante en alcance y ambición.

Un nuevo enfoque que mezcla cultura automotriz y competencia global

En esta ocasión, el juego lleva a los jugadores hasta Japón, donde deberán abrir el primer Gear.Club del país. La idea es construir un equipo competitivo desde cero, reclutando pilotos, mecánicos e ingenieros mientras se explora una cultura automotriz muy distinta.

El modo historia propone viajes constantes entre Francia y Japón, mostrando cómo la pasión por los autos conecta a jugadores de diferentes regiones. Este enfoque le da un giro interesante a la progresión, alejándose de una simple sucesión de carreras.

Uno de los mayores atractivos es el nuevo modo Highway, que lleva la experiencia a otro nivel. Aquí, los jugadores podrán superar los 300 km/h mientras esquivan tráfico en carreteras japonesas. Este modo exige reflejos y precisión, ya que las rectas largas permiten alcanzar velocidades brutales, pero las curvas cerradas pueden terminar en desastre si no se domina el control del vehículo.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

¿Qué es Gear.Club Unlimited 3?

Esta entrega combina simulación accesible con elementos de gestión. Los jugadores pueden coleccionar autos con licencias oficiales, personalizarlos y mejorarlos para competir en distintos eventos.

La entrega incluye más de 50 pistas ambientadas en Francia y Japón, además de modos como carreras rápidas, sprints, duelos y multijugador local en pantalla dividida para 2 personas. También permite cooperar en el modo Highway, lo que suma variedad a la experiencia.

La esencia de la saga sigue intacta: coches de prestigio, personalización profunda y mucha adrenalina en cada competencia. Con su llegada a más plataformas, Gear.Club Unlimited 3 tiene todo para convertirse en una opción fuerte dentro del género. La mezcla de cultura, velocidad y progresión podría enganchar tanto a fans veteranos como a nuevos jugadores.

¿Le darás una oportunidad a esta nueva entrega cuando llegue a más plataformas? ¿Crees que puede competir contra los grandes del género? Cuéntanos en los comentarios.

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