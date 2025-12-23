Gobierno de México da marcha atrás y no aplicará impuesto de 8% a videojuegos violentos en 2026, confirma Claudia Sheinbaum

En 2025, el gobierno de México propuso un nuevo impuesto de 8% que afectaría exclusivamente a los videojuegos “violentos”. Esta iniciativa, que obviamente generó polémica y se ganó el rechazo de la comunidad, formaría parte del Paquete Económico 2026. A pocos días de que entrara en vigor la nueva medida, la presidenta del país hizo un anuncio importante en ese frente.

De forma sorpresiva, Claudia Sheinbaum confirmó durante su tradicional conferencia matutina que ya no se aplicará la nueva tarifa. Además, la gobernante de la nación compartió algunos de los motivos detrás de esta inesperada decisión.

Gobierno mexicano quería imponer un impuesto de 8% al gaming

Primero, un poco de contexto. A inicios de septiembre de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó las iniciativas que se incluirán en el Paquete Económico 2026. En él se indicó que los videojuegos de carácter “violento” estarían sujetos a un impuesto de 8% al considerarse que representan un riesgo para los jóvenes.

Un mes después, a mediados de octubre de 2025, el gobierno de México dio el visto bueno a la propuesta, a pesar de la resistencia de los jugadores y la oposición de figuras políticas como la diputada Irais Virginia Reyes De La Torre. La decisión decepcionó a miles de personas que año tras año consumen videojuegos.

Al aprobarse la iniciativa, se esperaba que los juegos considerados “violentos” serían más caros a partir del 1 de enero de 2026. Había muchas dudas sobre el tema, pues ni Claudia Sheinbaum ni su equipo proporcionaron información precisa sobre los lanzamientos que estarían sujetos al impuesto de 8%.

El gobierno de México considera que el gaming es dañino para los jóvenes y adolescentes

El gobierno mexicano justificó las medidas bajo el argumento de que la nueva tarifa responde a la necesidad de “atender las causas de la violencia” del país. Adicionalmente, el senador Manuel Huerta del partido Morena señaló que los videojuegos son igual de peligrosos para la salud que el cigarro y los refrescos.

Claudia Sheinbaum confirma que no se aplicará la nueva tarifa

Parecía que todo estaba dicho sobre el tema y que los fanáticos mexicanos tendrían que resignarse a la idea de pagar más por sus videojuegos favoritos; sin embargo, y en un giro inesperado de los acontecimientos, Claudia Sheinbaum confirmó que se dio marcha atrás y ya no entregará en vigor el nuevo impuesto.

Durante La Mañanera del martes 23 de diciembre de 2025, se le cuestionó al Dr. David Kershenobich sobre los juegos que sufrirían el incremento de precio tras aplicarse la nueva tarifa. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino y señaló que la medida ya no se implementará y explicó los razonamientos detrás de esta decisión.

La alta mandataria del país destacó que ella pidió inicialmente que se quitara el impuesto sobre videojuegos, aunque al final permaneció en ley de ingresos y así se quedó; sin embargo, confirma que su equipo finalmente tomó la decisión de rectificar y dar marcha atrás debido a los retos inherentes de señalar cuáles títulos estarían sujetos a la nueva tarifa.

La presidenta confirma que ya no se aplicará el impuesto de 8% a los videojuegos violentos previsto en el Paquete Económico 2026

Claudia Sheinbaum mantiene la idea de que los videojuegos pueden representar un riesgo para los jóvenes, y destacó que los títulos en línea generan adicción. Pero en lugar de aplicar un impuesto, se decidió crear campañas informativas que adviertan a los consumidores sobre los supuestos peligrosos de esas experiencias.

“Es muy difícil distinguir un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a dictaminar esa circunstancia? Tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto, y más bien hacer campañas para los jóvenes y adolescentes sobre dónde te pueden llevar estos videojuegos. Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego. Cuesta dinero y promueve conductas de violencia”.

