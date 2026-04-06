God of War Remake no tendría censura y traería de regreso los minijuegos más controvertidos de la trilogía original

TC Carson, quien retomará el papel de Kratos, habló sobre el posible regreso de los infames minijuegos de romance

God of War surgió durante la generación de PlayStation 2 y de inmediato se convirtió en un referente de la industria gracias a su actitud irreverente, acción desenfrenada y momentos épicos. La comunidad celebró cuando se anunció que un remake de la trilogía original está en camino, pero también expresó su temor ante la posibilidad de que hubiera censura.

Los detalles son escasos, pero todo parece indicar que uno de los elementos más controvertidos de los primeros 3 títulos de la franquicia de Santa Monica Studio regresará de alguna u otra forma en la versión mejorada.

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Actor de Kratos adelanta el regreso de los minijuegos románticos

Fue en el pasado State of Play de febrero cuando PlayStation anunció que la trilogía original de la serie protagonizada por Kratos tendrá un relanzamiento para PS5. El proyecto está en sus primeras etapas de producción, así que falta mucho para conocer detalles concretos sobre los posibles cambios en la narrativa y jugabilidad.

Los fanáticos de los primeros juegos recordarán muy bien los minijuegos románticos en los que Kratos se divertía (ya saben a lo que nos referimos). Aunque se podría argumentar que esas secciones no son fundamentales para el desarrollo de la trama, es innegable que representan a la perfección la personalidad rebelde de la franquicia.

Tras el anuncio del remake de God of War, muchos jugadores expresaron su miedo de que Santa Monica Studio y PlayStation remuevan por completo esas secciones por considerarlas “políticamente incorrectas”. Las compañías aún no se pronuncian sobre esa posibilidad, pero un actor tranquilizó a la comunidad.

Es posible que los infames minijuegos de romance regresen en el remake de la trilogía de God of War

Durante un panel reciente en el evento MegaCon Orlando 2026, TC Carson, el actor original de Kratos que retomará el papel en la nueva versión de la trilogía original, dejó caer la posibilidad de que los infames minijuegos románticos regresen para estos relanzamientos.

“Creo que sí”, comentó el intérprete de voz con una sonrisa durante la convención. Esas simples declaraciones fueron suficiente para emocionar al auditorio. Es probable que el actor sólo brindara su opinión, pero también es factible que ya haya visto los guiones del remake de God of War o tenga información privilegiada sobre el desarrollo.

El origen de las escenas más controversiales de God of War

Ante la reacción efusiva del público, TC Carson reiteró que sólo era una suposición y se negó a confirmar rotundamente el regreso de los minijuegos de God of War. Aun así, sus palabras ayudaron a apaciguar las preocupaciones de los fans que temen que haya algún tipo de censura.

Por supuesto, es imposible saber cómo podrían regresar esas secuencias en el remake de la trilogía. Las escenas originales se caracterizaron por mostrar la “acción” fuera de cámara, y se desconoce si ahora los desarrolladores optarán por un enfoque más directo. De cualquier modo, deberemos esperar un avance oficial o el estreno para salir de dudas.

Aunque muchos podrían considerar que estos minijuegos son políticamente incorrectos, la realidad es que fueron diseñados por mujeres. Así lo confirmó Alanah Pearce, quien fue escritora de Santa Monica Studio entre 2020 y 2024. Durante una entrevista, la creativa compartió su opinión sobre el remake y afirmó que dichas escenas deberían estar.

Se desconoce cuáles serán los cambios que tendrá el remake de God of War con respecto al material original

“Estoy a favor del minijuego. Reconozco que en God of War es un poco absurdo, pero de nuevo, creo que debería incluirse en esos remakes. Creo que pertenece ahí”, comentó la escritora.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que esos momentos de la trilogía original permanezcan en los relanzamientos? Déjanos leerte en los comentarios.

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